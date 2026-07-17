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高雄山海探險隊走讀 90秒短影音競賽徵件

中央社／ 高雄17日電

高雄青年局推動「青年地方探索體驗計畫」，讓青年深度探索地方創生，目前已完成4場活動，共有160人參與。青年局加碼舉辦90秒短影音競賽，總獎金6萬元，徵件至8月21日。

青年局今天發布新聞稿表示，活動串聯高雄山線、海線及城鄉特色，透過地方走讀、文化體驗、產業參訪及在地交流，鼓勵青年深入認識地方創生。青年局同步舉辦「我的高雄地方探索日常」90秒短影音競賽，即日起徵件至8月21日，總獎金新台幣6萬元。

青年局長林楷軒表示，今年活動以「探索、理解、創作、傳播」為核心，規劃6條特色路線，希望青年不只是造訪景點，更透過親身體驗深入了解高雄的人文、產業及生活樣貌，再以影像創作分享屬於自己的高雄故事，讓更多人看見城市多元面貌。

青年局指出，今年已完成4場地方探索活動，包括走訪那瑪夏部落，透過小米文化及青銀交流認識原鄉文化；深入彌陀、茄萣體驗濕地生態、漁港生活及魚丸製作；前往林園走訪海洋濕地、方塊海、鳳鼻頭考古遺址及洋蔥染體驗，以及岡山友善農業、眷村文化與豆瓣醬產業等路線。

青年局表示，8月將推出最後兩場探索行程，分別前往永安體驗漁港文化、食魚教育及漁網編織，以及走訪杉林客庄聚落，結合藍染手作與地方文化，為今年活動畫下句點。

不少參與的青年表示，活動最大的收穫不只是完成一場走讀，更是在與地方居民交流及體驗原鄉文化、漁村生活、染布工藝等過程中，看見文化與生活緊密結合，也更加認識高雄各地不同的人文風貌。

青年局指出，短影音競賽分為「探索現場」及「發現高雄」2組，前者開放參與山海探險隊活動的青年投稿，後者則開放18至35歲、設籍、就業或就學於高雄的青年參加。參賽者需拍攝90秒內直式短影音並上傳Instagram Reels，分享自己眼中的高雄地方故事，盼讓更多人看見港都山海與城鄉的多元魅力。

高雄 青年

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