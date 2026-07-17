屏東東港汙水下水道一期工程完工 日處理4000噸生活汙水

屏東縣有屏東市、恆春、內埔、東港、潮州5大公共汙水下水道系統，其中東港近年因迎王平安祭典、黑鮪魚文化觀光季等活動吸引許多遊客，生活汙水排放量逐年增加。縣府推動「東港鎮汙水下水道系統」計畫，分3期預計2034年全部完工，將打造更宜居的生活及觀光環境。

東港鎮汙水下水道系統總建設經費約30.63億元，分3期計畫，自2015年至2034年共20年，工程內容包括鋪設約43公里汙水管線、完成約1萬4000戶用戶接管、興建一座平均每日可處理8000噸生活汙水的水資源回收中心。

目前第一期汙水幹管工程已完成，東港水資源回收中心第一期工程已竣工，這個月試運轉。第一期每日可處理4000噸生活汙水，以先進生物處理技術，將汙水淨化至符合環保法規標準後排放或回收再利用。

中心預估每日可減少約584公斤生化需氧量（BOD）及懸浮固體（SS）等汙染物流入河川，改善東港溪水質及沿海生態具有顯著效益；另外也結合在地特色，打造兼具環境教育、生態保育、休閒遊憩及水資源循環利用功能的示範場域。

水利處指出，汙水下水道要發揮效益，家戶端接管工程不可或缺，呼籲民眾配合辦理汙水接管時，同步拆除既有化糞池，完成「全套式汙水處理」，不僅有效改善排水溝異味及環境衛生，也可免除定期清理化糞池費用。

目前政府正推動汙水接管建設，用戶接管及化糞池打除等相關施工費用，均由政府編列預算支應，民眾無須自行負擔。

汙水下水道住戶接管施工。圖／縣府提供