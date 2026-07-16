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屏縣連續4年辦優良駕駛選拔 民眾投票可抽「娃包禮盒」

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府連續4年辦理「屏東縣優良駕駛選拔活動」，將由乘客票選14名優良駕駛長及1名特殊貢獻獎。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府連續4年辦理「屏東縣優良駕駛選拔活動」，將由乘客票選14名優良駕駛長及1名特殊貢獻獎。記者潘奕言／攝影

因工作壓力大及老齡化，駕駛人才不斷流失，為了鼓勵公共運輸駕駛，屏東縣政府連續4年辦理「屏東縣優良駕駛選拔活動」，包括屏東客運、高雄客運、捷乘交通及幸福巴士，將由乘客票選14名優良駕駛長及1名特殊貢獻獎，頒發獎牌及獎金。

活動從8月1日至31日，民眾可給予支持的駕駛長投下鼓勵的一票，「優良駕駛長獎」將從37名中選出14名，包含金牌駕駛長1名，各獲8000元及1萬元獎金；「特殊貢獻獎」將從4名中選出1名，頒發1萬2000元獎金。

活動分為線上及實體兩種投票方式，線上可至「屏東go交通」粉絲專頁投票，實體可至屏東縣政府、屏東轉運站、潮州轉運站、水門轉運站、東港轉運站、恆春轉運站，以及滿州、獅子、霧台、牡丹、瑪家、來義、泰武、三地門、春日、萬巒、枋山等鄉公所，共17處投票點領取投票卡參與投票，活動期間完成投票的民眾可獲得抽獎資格，獎品為「屏東漫遊號」禮盒100份。

交旅處表示，今年首度將幸福巴士營運業者納入選拔活動，讓長期服務偏鄉地區的駕駛長，也有機會獲得肯定與鼓勵。縣府希望透過活動，讓長期默默服務的駕駛長被更多人看見，也讓民眾以實際投票行動，向第一線公共運輸服務人員表達感謝與支持。

屏東縣政府辦理「屏東縣優良駕駛選拔活動」，投票民眾有機會獲得「屏東漫遊號」禮盒。記者潘奕言／攝影
屏東縣政府辦理「屏東縣優良駕駛選拔活動」，投票民眾有機會獲得「屏東漫遊號」禮盒。記者潘奕言／攝影

屏東縣政府

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