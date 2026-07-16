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高市青年局推「高雄國際青年月」 協助青年探索更多可能

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市議員張漢忠（左起）、青年局長林楷軒、「恐龍的房間」插畫家小現金，議員邱俊憲共同出席「高雄國際青年月」啟動儀式，宣告暑期系列青年活動正式展開。記者劉學聖／攝影
高雄市議員張漢忠（左起）、青年局長林楷軒、「恐龍的房間」插畫家小現金，議員邱俊憲共同出席「高雄國際青年月」啟動儀式，宣告暑期系列青年活動正式展開。記者劉學聖／攝影

高雄青年局今天宣布啟動首屆「高雄國際青年月」，整合暑假前後近40場青年活動，以「國際交流」、「職涯探索」、「地方創生」及「音樂街舞」四大主題，打造青年暑期學習、交流與實踐平台，並同步推出主題網站及「青年天賦覺醒計畫」心理測驗，鼓勵青年探索自我、拓展國際視野。

高市青年局長林楷軒表示，青年是城市持續發展的重要力量，「高雄國際青年月」不僅是一系列暑期活動，更希望透過四大主題，陪伴青年從自我探索、能力培養到國際接軌，讓每位青年都能在高雄找到屬於自己的舞台，也實踐《青年基本法》與國際青年日鼓勵青年參與、多元發展的精神。負責此次聯名企劃的插畫家小現金與蟹蟹子表示，希望藉由「小恐龍的多重宇宙」角色設計，呈現青年在人生不同階段面臨的迷惘與挑戰，鼓勵青年勇敢跨出舒適圈，在探索過程中發掘屬於自己的能力與方向。

除大型活動外，青年局也規劃地方創生與職涯探索系列課程，包括「高雄山海探險隊」帶領青年走訪杉林客庄及永安漁村，透過文化體驗及手作課程認識地方特色；職涯探索則串聯「大港青年實習站」、「大港經典升級」及「職對你有港覺」等計畫，協助青年提升就業競爭力。

「恐龍的房間」插畫家小現金。記者劉學聖／攝影
「恐龍的房間」插畫家小現金。記者劉學聖／攝影

高市青年局長林楷軒。記者劉學聖／攝影
高市青年局長林楷軒。記者劉學聖／攝影

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