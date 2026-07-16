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烈嶼1.16億旅服轉運中心上梁 拚串聯大橋商機打造觀光新門戶

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府斥資1.16億元興建的「烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程」，今天舉行上梁典禮，副縣長陳祥麟率在場貴賓共同上香祈福。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府斥資1.16億元興建的「烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程」，今天舉行上梁典禮，副縣長陳祥麟率在場貴賓共同上香祈福。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府斥資1.16億元興建的「烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程」，今天舉行上梁典禮，代表主體工程進入新階段。縣府表示，未來完工後將整合交通轉運、旅遊服務及金門大橋展示功能，盼藉由金門大橋帶來的人流，提升烈嶼觀光發展，打造小金門新的觀光門戶。

今天的上梁典禮由副縣長陳祥麟代表縣長陳福海主持，參議李銘培、觀光處副處長何佩舉、工務處長陳家輝、副處長董雲馨、烈嶼鄉公所秘書曾南強、烈嶼鄉民代表會副主席吳福全與代表及設計監造與施工單位均到場見證，祈求工程平安順利。

陳祥麟表示，金門大橋通車後，如何把交通便利轉化為地方發展契機，是縣府重要施政方向，新建的旅服轉運中心除改善烈嶼公共運輸轉乘環境，也將設置大橋展示空間及旅遊服務設施，希望讓遊客不只是經過烈嶼，而是願意停留、消費，帶動地方經濟。

工務處指出，全案建築面積約1200平方公尺，除主體建築外，也將同步完成景觀綠化、街道照明、公共家具、開放廣場、綠地及屋頂觀景休憩平台等設施，提供居民與旅客休閒及活動使用。

在建築設計上，工程融入烈嶼地方特色，以當地代表性農產「金門芋葉」作為候車空間造型發想，透過現代化建築語彙結合地方文化，希望塑造具有辨識度的新地標，讓旅客抵達烈嶼時即可感受在地特色。

工務處表示，目前工程進度順利，上梁完成後將進入外牆、機電及室內裝修等工項，朝如期完工目標推進，未來啟用後可望提升烈嶼整體旅運服務品質，也成為展示金門大橋建設歷程的重要場館。

對於新建工程，烈嶼居民陳先生表示，金門大橋通車後，遊客確實增加，但不少人只是開車經過，希望未來旅服中心啟用後，能讓旅客停下腳步，帶動商店、餐飲及伴手禮業者生意，「不要只是過橋而已」。

經常到烈嶼旅遊的遊客林小姐則認為，目前烈嶼缺乏完整的旅遊服務據點，若未來能結合旅遊資訊、候車空間、大橋展示及休憩設施，不僅對自由行旅客更便利，也有機會成為新的打卡景點，提升烈嶼旅遊吸引力。

「烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程」今天舉行上梁典禮，副縣長陳祥麟在致詞時表示，新建的旅服轉運中心除改善烈嶼公共運輸轉乘環境，也將設置大橋展示空間及旅遊服務設施，希望讓遊客不只是經過烈嶼，而是願意停留、消費，帶動地方經濟。記者蔡家蓁／攝影
「烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程」今天舉行上梁典禮，副縣長陳祥麟在致詞時表示，新建的旅服轉運中心除改善烈嶼公共運輸轉乘環境，也將設置大橋展示空間及旅遊服務設施，希望讓遊客不只是經過烈嶼，而是願意停留、消費，帶動地方經濟。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府斥資1.16億元興建的「烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程」，今天舉行上梁典禮，副縣長陳祥麟（右三），觀光處副處長何佩舉（左三）、工務處長陳家輝（右一）等人共同主持。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府斥資1.16億元興建的「烈嶼鄉旅服轉運中心暨大橋展示館新建工程」，今天舉行上梁典禮，副縣長陳祥麟（右三），觀光處副處長何佩舉（左三）、工務處長陳家輝（右一）等人共同主持。記者蔡家蓁／攝影

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