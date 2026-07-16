多年爭取終動工 金湖769萬打造多功能服務館…議員認為空間太小

金門縣金湖多功能服務館今日上午舉行動土典禮，由縣長陳福海主持，工程總經費約769萬元，基地位於金湖鎮新市段1078地號，基地面積165.02平方公尺，規劃興建一層樓建築，建築面積99平方公尺，未來將提供社區會議、長者關懷、健康促進、親子活動及公益服務等多元用途。不過，因館舍規模不大，陳福海與縣議員吳佩雯也不約而同表示，將協助爭取朝向「兩層樓」的目標邁進。

這項動土典禮由陳福海率縣府社會處長王茲繐、縣議員吳佩雯、金湖鎮公所秘書陳書文、金湖鎮民代表會主席蔡乃靖、以及多位代表、里長、社區幹部共同出席，依循傳統禮俗完成祝禱及持鏟動土儀式，祈求工程施工順利、人員平安，如期如質完工。

縣府表示，金湖鎮人口密集、社區活動頻繁，近年隨高齡化趨勢及公共服務需求增加，地方多年來持續爭取興建多功能服務空間，希望打造兼具交流、照護、學習與福利服務功能的新據點，提升居民生活品質。

工程基地位於新市段1078地號，土地面積165.02平方公尺，將興建一棟地上一層建築，建築面積99平方公尺。總經費約769萬元，其中645萬元來自縣議員建議事項補助，金湖鎮公所自籌約124萬元，由晟碩建築師事務所設計監造、凱富營造有限公司承攬施工，今年4月15日完成發包。

陳福海表示，多功能服務館正式動土，代表地方建設再向前邁進一步，未來完工後，可作為社區會議、長者關懷、健康促進、文化研習、親子活動、教育課程及公益服務等多元用途，讓不同年齡層居民共享優質公共空間，落實「服務在地、照顧在地」理念。

金湖鎮長陳文顧指出，服務館將採安全、實用及無障礙設計，並規劃可彈性運用的多功能空間，可配合社區福利、文化教育及公益活動推展，改善現有公共設施不足，打造符合現代需求的服務環境。

金湖鎮民代表會主席蔡乃靖表示，多功能服務館承載地方居民長久以來的期待，未來可兼具交流、學習、休閒、照護及社區營造等功能，成為居民共享、共學、共好的社區據點，提升地方整體發展與居民福祉。

武德新莊社區發展協會理事長辛寬得感性表示，「別人當理事長別人是游刃有餘，他是連滾帶爬」，他說，這座服務館更是歷任理事長多年努力爭取的成果。他透露，原本活動中心完成設計、準備發包時，內政部一紙又說不讓蓋，讓他一度打算跟居民集資來興建，後來在縣長陳福海及縣府、鎮公所協助下，工程終於順利推動。他感謝各界支持，期盼服務館早日完工，提供社區更完善、多元的公共服務空間。

不過，服務館僅規劃一層樓，也引發地方對未來使用空間的疑慮。縣議員吳佩雯表示，以金湖地區未來發展及社區活動需求來看，「這個活動中心太小了，最少要二層樓起跳」，她將持續協助向相關單位爭取擴建經費，希望打造更符合地方需求的公共空間。

金門縣長陳福海表示，多功能服務館未來完工後，可作為社區會議、長者關懷、健康促進、文化研習、親子活動、教育課程及公益服務等多元用途，讓不同年齡層居民共享優質公共空間，落實「服務在地、照顧在地」理念。記者蔡家蓁／攝影

縣議員吳佩雯表示，以金湖地區未來發展及社區住戶及活動需求來看，「這個活動中心太小了，最少要二層樓起跳」，她將持續協助向相關單位爭取擴建經費，希望打造更符合地方需求的公共空間。記者蔡家蓁／攝影

武德新莊社區發展協會理事長辛寬得透露，原本活動中心完成設計、準備發包時，內政部一紙又說不讓蓋，讓他一度打算跟居民集資來興建，後來在縣長陳福海及縣府、鎮公所協助下，工程終於順利推動。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金湖多功能服務館今日上午舉行動土典禮，縣長陳福海（前左三）率現場貴賓一起上香祈福，祝願工程順利。記者蔡家蓁／攝影