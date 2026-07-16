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小琉球資收物今啟動回運 1500噸預計3至6個月清運完畢

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
小琉球1500公噸資源回收物回運作業今天啟動作業，環保局、政風、警察人員分點進駐，共5輛抓斗車回運約30公噸回收物，預計3至6個月可全數運回本島。圖／屏東縣環保局提供
小琉球1500公噸資源回收物回運作業今天啟動作業，環保局、政風、警察人員分點進駐，共5輛抓斗車回運約30公噸回收物，預計3至6個月可全數運回本島。圖／屏東縣環保局提供

今年小琉球資源回收物回運作業歷經15次流標後，7日終於決標發包，今天啟動作業，屏東縣環保局長顏幸苑親自到場監督，政風及警察人員也分點進駐，順利回運約30公噸回收物，島上堆積的1500公噸回收物，預計3至6個月可全數運回本島。

小琉球因運輸成本、環保流氓介入等問題，爆發過多次垃圾危機，今年舊事重演，資源回收物15次流標，半年來累積1500公噸，堆積成山臭味撲鼻，鄉公所無能力解決，最終縣府強力介入，7日順利由金山環保公司以1100萬元得標。

今天回運作業啟動，為了確保作業順利，環保局長顏幸苑及環保局、政風、警察人員，分別進駐琉球鄉廢棄物堆置場、大福及鹽埔漁港，全程監督裝載、運輸及卸運作業，協助戒護資收車輛及隨車人員安全。

承包廠商今天出動5輛抓斗車，順利回運約30公噸回收物，後續將依計畫加速清運，預計3至6個月可完成。縣府表示，小琉球每年吸引上百萬遊客，島上堆積回收物嚴重影響環境、衛生及觀光，事件爆發後縣長周春米指示環保局、警察局、政風處及相關單位立即介入，督導公所完成清運工作。

環保局表示，廢棄物清除屬鄉公所法定權責，環保局負責廢棄物後端處理，希望琉球鄉公所建立長期穩定的廢棄物清運機制，確保居民生活品質及觀光環境，環保局也將持續掌握清運進度，守護小琉球環境。

小琉球1500公噸資源回收物回運作業今天啟動作業，環保局、政風、警察人員分點進駐，共5輛抓斗車回運約30公噸回收物，預計3至6個月可全數運回本島。圖／屏東縣環保局提供
小琉球1500公噸資源回收物回運作業今天啟動作業，環保局、政風、警察人員分點進駐，共5輛抓斗車回運約30公噸回收物，預計3至6個月可全數運回本島。圖／屏東縣環保局提供

小琉球1500公噸資源回收物回運作業今天啟動作業，環保局、政風、警察人員分點進駐，共5輛抓斗車回運約30公噸回收物，預計3至6個月可全數運回本島。圖／屏東縣環保局提供
小琉球1500公噸資源回收物回運作業今天啟動作業，環保局、政風、警察人員分點進駐，共5輛抓斗車回運約30公噸回收物，預計3至6個月可全數運回本島。圖／屏東縣環保局提供

小琉球1500公噸資源回收物回運作業今天啟動作業，環保局、政風、警察人員分點進駐，共5輛抓斗車回運約30公噸回收物，預計3至6個月可全數運回本島。圖／屏東縣環保局提供
小琉球1500公噸資源回收物回運作業今天啟動作業，環保局、政風、警察人員分點進駐，共5輛抓斗車回運約30公噸回收物，預計3至6個月可全數運回本島。圖／屏東縣環保局提供

小琉球 廢棄物 環保局長

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