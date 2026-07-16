搭廉航高雄飛札幌人在北海道 行李還在台灣　高雄航空站曝背後原因

廉航泰獅航又出狀況！有網友貼文指，昨搭機從高雄出發飛札幌，人已經在北海道，整架飛機的行李還在台灣，且泰獅航還不補送，因日本無人可處理，最後由旅行社找虎航幫忙，今晚才能到，讓網友為之氣結；高雄航空站今表示，業者稱考慮天候因素才卸載行李。

Threads網友昨貼文開端即呼籲「千萬不要再搭泰獅航了」，指7月15日從高雄出發飛札幌，人在北海道，整架飛機的行李還在台灣，還不補送，旅行社自己找虎航幫忙，最快明晚才能到，泰獅航日本無人可以幫忙處理，導遊說，這已經是一個月內第二次發生。

貼文釣出同班旅客哀怨指，「我也同一班，7/20到機場領，但能不能領到還未知，真是一次奇妙的經驗，必需品收據都留了，不知道泰獅航會不會賠償」。另有同樣經驗的網友也爆料，本月1日的團到新千歲機場，發生一樣的事情，我們這班飛機一共101顆行李沒到。

高雄航空站指出，此案經協助詢問地面代理業者了解後，為泰國獅子航空評估飛行計畫時，考慮天候因素及其他狀況後，導致該航機起飛重量須受到限制，在維護飛安的考量下，泰獅航空通知高雄代理公司進行卸載行李之作業。

航站表示，受影響旅客之行李，則改由今日飛航札幌航線的航機運送，少部分則再由明日航班運抵當地。至於補償方案，將由泰獅航逕行處理。

泰獅航今年已不只一次出狀況，一月兩次行李未和同機旅客送達至機場，另一名網友則在今年1月12日曾在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨，自己飛了那麼多次，這次搭泰獅航才知道，原來不管是新舊、便宜或貴的，一個行李箱破損只值210元，有的還連輪子帶殼的破了都是公平賠你210元。網友表示，當班航班上共有五個行李箱破損，但代理公司僅提供同樣標準賠償，且若旅客不接受，須自行申請保險。