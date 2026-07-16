高雄飛札幌行李未到　泰獅航因飛安考量將分批送達

有旅客在網路上抱怨，15日在高雄搭乘泰國獅子航空飛往日本札幌的班機，到了當地卻發現行李沒有隨機運送。高雄機場回應，航空公司因飛安考量臨時卸載部分托運行李，後續將分批補送。

一名旅客在網路上發文表示，生平第一次遇到人飛到目的地，但行李轉盤空空如也，地勤一查才發現，全機100多件行李通通都被留在高雄小港機場，「這真是奇遇記」。

高雄國際機場今天表示，經與地面代理業者了解發現，泰國獅子航空評估飛行計畫時，考慮天候因素及其他狀況後，評估航機起飛重量須受到限制，在維護飛安考量下，泰獅航空通知高雄代理公司進行卸載行李作業。

代理業者表示，受影響旅客的托運行李將由今天飛往札幌的航班優先載運，大部分行李預計今天可送達，少部分則將改由明天航班運抵當地，再安排交付旅客。

針對旅客關切的補償及後續處理，代理業者指出，將由泰國獅子航空依相關規定與旅客聯繫並辦理，相關補償方案將由航空公司統一說明。