高雄推「動物處方箋」　走入長照與校園療癒心靈

高雄市動物保護處提出「動物處方箋」概念計畫，日前開辦教案設計工作坊，邀特教老師、社工、職能治療師等專家齊聚，共同研發特色教案，未來將推廣至長照中心、校園等據點。

高雄市動物保護處今天發布新聞稿表示，昨天開辦「樂陪暖心陪伴教案設計工作坊」，首度將「流浪動物困境」與「高齡長照、兒少福祉」結合，提出具「動物處方箋」概念的跨域創新計畫，讓流浪動物遇見超高齡社會的寂寞心靈，可激盪出不一樣的溫暖火花。

此次工作坊吸引特教老師、社工、職能治療師及各級學校現場教師等跨領域專業人才齊聚一堂，共同研發兼具生命教育與在地關懷的特色教案。

動保處表示，面對超高齡社會的孤獨感與心靈長照需求，動保處今年大膽跨界，希望讓經過培訓的動物走入社區與校園，轉化為療癒人類社會的「樂陪動物處方」。而要將這項創新的公共政策落實，最關鍵的推手就是具備經驗的專業人員。

工作坊中，職能治療師從生理與心理復健的角度，探討如何透過撫摸、梳毛等動物輔助活動，延緩長者失智與促進肢體協調；社工師分享弱勢兒少與獨居老人的心靈痛點，思考如何藉由動物的無條件接納，建立社會安全網的溫暖連結等。

參與工作坊的物理治療師吳汀原表示，過去在做長照或復健時，長輩常覺得枯燥，但如果能透過為狗狗梳毛、餵食，長輩會為了想照顧動物而主動活動，心理上的寂寞感也能被療癒，是一份最好的處方箋。

農業局長姚志旺表示，工作坊所共同研發出的可用教案，未來將陸續推廣至高雄市的社區關懷據點、長照中心與校園。

動保處表示，這張「動物處方」即將在高雄各地萌芽，期待未來有更多學校、社區與專業團體一同加入。