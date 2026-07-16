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35米巨型鯨魚翱翔天際　2026旗津風箏節7/25登場

中央社／ 高雄16日電
「旗津風箏節暨氣墊水樂園」將於7月25日至8月2日的假日期間登場。圖／高市觀光局提供
「旗津風箏節暨氣墊水樂園」將於7月25日至8月2日的假日期間登場。圖／高市觀光局提供

「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」於7月25日至8月2日的週六、日，在旗津海水浴場舉辦，2隻35公尺巨型鯨魚風箏將首度亮相、翱翔天際；另設有9座氣墊水樂園，可供親子消暑同樂。

高雄市觀光局將於7月25日至8月2日的週六、日，在旗津海水浴場舉辦「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」。觀光局長高閔琳表示，「旗津風箏節」是全台少數可從白天玩到晚的大型風箏展演活動，邀民眾到旗津住一晚，感受不同魅力。

觀光局今天新聞稿表示，今年活動最大亮點為全台首度亮相的2隻35公尺巨型鯨魚風箏，搭配魟魚、章魚、海龜及各式海洋生物造型風箏，共同打造壯觀的海洋天空展演。

另外，活動期間於每週日夜晚，皆安排精彩火舞表演。週六則推出不同主題活動，7月25日於鍾愛之門沙灘舉辦狂歡DJ秀，8月1日有唱跳互動及趣味泡泡秀。

此外，氣墊水樂園也同步登場，今年規劃4座戲水氣墊、2座大型氣墊遊具及3座機械遊樂設施，共9座遊樂設施，可讓親子消暑同樂。

觀光局表示，7月25日活動當天，只要穿著海洋生物元素服飾，即可參加親子闖關活動，完成挑戰可獲限量小水槍。8月1日推出旗津美食打卡活動，至指定景點完成3處拍照打卡，可兌換限量400份「津讚券」，品嚐旗津在地特色美食。

此外，現場也規劃「DIY手作風車」、「海陸動物造型紙箱拍拍樂」及「碰碰泡泡球」等親子體驗活動，即日起即可至「FUN旗津」Facebook粉絲專頁預約報名，額滿為止。

為鼓勵民眾深度遊旗津，「2026旗津風箏節」活動期間更串聯旗津及哈瑪星周邊20家特色店家，包括新濱町海洋廚房、西岸手作義式冰淇淋、鴨角活海產店、海中金餐廳等，共同推出期間限定優惠。

觀光局 高閔琳 景點

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