籲政府別只顧生育補助…高雄民代：完善托育 年輕人才敢生

少子化成國安議題，但不少新手父母面臨的第一道難關卻是「卡不到托育名額」。高雄民代指政府喊出「○到六歲國家一起養」，現實卻是公共托嬰中心名額供不應求，家長得靠抽籤、候補甚至排隊搶名額，承受更沉重的育兒壓力。

議員劉德林上次定期大會質詢表示，高雄市新生兒人數持續下滑，二○二二年約一點六萬人，去年已降至約一點二萬人，三年減少超過四千名新生兒，政府對少子化問題除生育補助外，未意識到完善托育資源，才是年輕人敢生育的關鍵。

他說，生活環境對年輕家庭造成極大壓力，政府既然喊出○到六歲國家一起養，現實是托嬰中心要大排長龍，抽籤決定收托與否。

一名新手媽媽說，她是雙薪家庭，家中缺乏長輩後援，孩子出生前便開始找公托資源。生產前打電話給住家附近四家公托詢問候補資格，三家已額滿，僅剩一家可申請。她連續三個月參加候補登記排隊，大清早校門未開就去排隊，才排到候補資格。她表示，現行規定公托候補名額可達收托人數兩倍，許多公托每月公布的候補名單卻幾乎沒有變動，讓不少家長直呼「看不到盡頭」。

市府指出，非常關注公托需求，已加速布建托育據點，社會局與教育局規畫年底完成在卅八區全面設點，建構完整的托育與臨時照顧網絡。