快訊

曼谷酒館惡火已32死：泰國消防安全的老問題重演？

周麟離婚留170坪豪宅給前妻！淨身出戶只帶7萬元一晚全花光

以為當上人生勝利組！54歲擁近800萬提早退休 移居鄉下卻因這1點後悔

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄九如橋施工 預計7月底前完工通車

中央社／ 高雄15日電
橫跨愛河的九如橋2023年以4.7億元啟動重建，地方希望新橋能按期程完工，人行道一並施作完成，避免通車後二次施工。圖／高雄市工務局提供
橫跨愛河的九如橋2023年以4.7億元啟動重建，地方希望新橋能按期程完工，人行道一並施作完成，避免通車後二次施工。圖／高雄市工務局提供

民進黨高雄市議員簡煥宗關注高雄九如橋施工進度，並質疑施工過程缺乏溝通；市府新工處表示，團隊進場前已通知在地里辦公處，工程預計7月底前完工通車。

簡煥宗近日在臉書（Facebook）發文詢問，「九如橋什麼時候會好呀？」並質疑整個施工工程缺乏溝通，「要封路就封路，要半夜趕工就趕工，都沒在溝通」。

對此，市府工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，九如橋相關工程均依規劃期程加緊趕工中，並無延宕或因特定事件影響工程進度之情事。

新工處表示，為辦理九如橋路面瀝青混凝土（AC）鋪設工程，施工單位已排定於7月1日至16日進行河西一路及九如四路道路鋪設。

新工處強調，為降低對周邊居民的交通衝擊，施工團隊在進場前，已於7月8日提前去電在地里辦公處進行通知，並規劃相關改道與交通導引措施，再通報警察廣播電台加強宣導用路人。

工務局說明，目前九如橋主體工程已接近尾聲，僅剩餘部分路面AC鋪築作業，預計今天完成作業。後續將進行人行道及附屬設施收尾，整體工程預計能7月底前完工通車。

民進黨 高雄 高雄市

延伸閱讀

淡北道路高架橋鋼箱梁完成吊裝 7月底拚完成跨中正東路主體工程

還路於民 萬大中和線一期 年底車道復原

淡江大橋颱風封橋 侯友宜：應擬專屬標準

北車商場7月25日換手經營 微風：行政救濟依法進行

相關新聞

高雄九如橋施工 預計7月底前完工通車

民進黨高雄市議員簡煥宗關注高雄九如橋施工進度，並質疑施工過程缺乏溝通；市府新工處表示，團隊進場前已通知在地里辦公處，工程...

夏季到屏東觀星 恆春半島7月推金星與獅子座星空物語

恆春半島是台灣最適合觀星的地點之一，「屏東追星季」7月主題活動「金星與獅子座星空物語」，將於7月18日晚上7至9時在車城海口沙灘公園登場，現場規畫星空導覽、觀星體驗、星空攝影等，邀請民眾在海風與星光下度過浪漫夏夜。

台電高雄區處長交接 黃志榮退休由林昶旭接棒

台灣電力公司高雄區營業處今天上午舉行新、卸任處長交接典禮，原高雄區處處長黃志榮屆齡退休，由台電總公司配電處副處長林昶旭升任，由於林昶旭過去曾任高雄區處電務副處長，此番升任處長是他第三度回到高雄服務，他也宣示會傾聽基層聲音，打造快樂職場環境。

空拍看台灣／「森濤」不再？藤枝森林公園復園之路遙遙無期

素有「森濤」美名的藤枝國家森林遊樂區，曾是南台灣民眾夏日避暑、森林浴與生態探索的熱門勝地。然而，近年接連颱風豪雨重創聯外道路，耗資四千萬元興建、於112年啟用的「柔合橋」，僅使用兩年即遭洪水沖毀，如今斷橋懸空、險象環生，也讓藤枝森林遊樂區的復園時程再度蒙上陰影。

廣角鏡／排灣小小族人 合唱山海記憶

屏東縣政府昨舉辦第二屆「屏東縣原住民族兒童合唱大賽」，共有九所國小參賽，學童身著傳統服飾，自信站上舞台，唱出山林與海岸文化記憶，參賽指定曲排灣族古謠「Enelja」是屏東縣無形文化資產歌謠，今年獲金質獎者分別為春日鄉春日國小、力里國小，獲獎學童開心大合照。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。