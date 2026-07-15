高雄九如橋施工 預計7月底前完工通車

民進黨高雄市議員簡煥宗關注高雄九如橋施工進度，並質疑施工過程缺乏溝通；市府新工處表示，團隊進場前已通知在地里辦公處，工程預計7月底前完工通車。

簡煥宗近日在臉書（Facebook）發文詢問，「九如橋什麼時候會好呀？」並質疑整個施工工程缺乏溝通，「要封路就封路，要半夜趕工就趕工，都沒在溝通」。

對此，市府工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，九如橋相關工程均依規劃期程加緊趕工中，並無延宕或因特定事件影響工程進度之情事。

新工處表示，為辦理九如橋路面瀝青混凝土（AC）鋪設工程，施工單位已排定於7月1日至16日進行河西一路及九如四路道路鋪設。

新工處強調，為降低對周邊居民的交通衝擊，施工團隊在進場前，已於7月8日提前去電在地里辦公處進行通知，並規劃相關改道與交通導引措施，再通報警察廣播電台加強宣導用路人。

工務局說明，目前九如橋主體工程已接近尾聲，僅剩餘部分路面AC鋪築作業，預計今天完成作業。後續將進行人行道及附屬設施收尾，整體工程預計能7月底前完工通車。