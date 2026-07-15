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歐經貿處長拜會周春米 聚焦產業創新及農業科技

中央社／ 屏東縣15日電

歐洲經貿辦事處長谷力哲今天拜會屏東縣長周春米，針對產業創新、農業科技、綠色永續等議題深入交換意見，雙方皆期待透過地方交流，持續深化台灣與歐盟關係。

屏東縣政府透過新聞稿表示，谷力哲（LutzGüllner）今天拜會周春米，雙方就產業創新、農業科技、綠色永續、人才培育及文化交流等議題深入交換意見，現場交流氣氛熱絡。

周春米指出，歐洲經貿辦事處長期促進台灣與歐盟在經貿、科技及文化等領域交流合作，台灣與歐盟同為理念相近的民主夥伴，在經貿、科技及永續發展等面向保持密切合作。屏東近年也推動國際交流，希望透過地方合作，持續深化與歐洲各界的夥伴關係。

周春米表示，屏東科技產業園區持續推動智慧製造、數位轉型及產業創新，展現良好的投資環境與產業發展能量；海尼根深耕屏東多年，不僅是歐洲企業與地方共榮發展的重要典範，也展現屏東除農漁產業外，製造業等多元產業穩健發展的成果。

谷力哲指出，歐洲經貿辦事處與歐盟16個會員國駐台機構保持密切合作，未來將把此次在屏東的所見所聞分享給歐洲夥伴，鼓勵更多歐洲企業及友人走出台北、深入認識屏東，開拓更多合作可能。

谷力哲認為，台歐在產業合作仍有廣闊的發展空間，包括太空科技及火箭產業等新興領域，未來也樂於協助牽線，促進更多台歐交流合作。

縣府傳播暨國際事務處表示，屏東近年推動國際城市外交，此次歐洲經貿辦事處率團參訪屏東科技產業園區、海尼根台灣屏東廠及農業生物科技園區，不僅深化雙方對彼此產業發展的了解，也為未來合作奠定基礎。

周春米 歐盟 屏東

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