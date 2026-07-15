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四重溪溫泉季獲倫敦設計金獎 屏東之美推向國際

中央社／ 屏東縣15日電

屏東縣政府舉辦四重溪溫泉季活動，獲2026英國IAA倫敦設計獎金獎肯定，成功將屏東自然資源與文化特色，轉化為具國際辨識度的設計作品。

屏縣府今天新聞稿表示，「2025-2026屏東四重溪溫泉季」於去年11月21日至今年3月1日舉行，以溫泉意象為靈感，將流動、蒸氣、暖意與夜間光影轉化為具象的空間體驗。園區內透過冰藍色光海、藍色星河般的山坡燈景、入口意象裝置與多層次光影配置，營造出宛如走入夢幻秘境般的夜間場景。

交通旅遊處說，屏東四重溪溫泉季結合車城鄉及牡丹鄉地區的自然山林、溫泉文化與在地觀光資源，透過大規模光環境布置、主題燈飾、景觀導引與沉浸式夜間場域，打造出兼具療癒感、浪漫氛圍與國際視覺美感的屏東冬季旅遊盛會。

交旅處提及，此次獲「2026英國IAA倫敦設計獎London Design Awards概念設計－展覽與活動類」金獎，代表四重溪溫泉季在節慶策展、視覺設計、觀光體驗與場域整合等面向皆獲得國際肯定。活動不只是地方觀光盛事，更成功將屏東的自然資源與文化特色，轉化為具有國際辨識度的設計作品。

屏東 溫泉 倫敦

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