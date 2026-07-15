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互花米草除完又復發 金門縣府：多次驗收要求保固

中央社／ 金門15日電

金門已清除外來種互花米草處又復發，專家籲盡速清除，待大片生長再清是重蹈過去十幾年覆轍；金門縣府說，移除採多次驗收，每期會確認前期驗收地無植株，非一次清除即結案。

外來種互花米草適應力強，民國96年入侵金門後蔓延快速，影響濕地、潮間帶環境，也改變包括三棘鱟在內生物棲息地，金門縣政府於其管轄範圍經過多年清除仍未根除。

金門潮間帶學會理事長洪清漳告訴中央社記者，浯江溪口到夏墅一大片互花米草日前有觀察到廠商清除，但可能掩埋深度不足，近期觀察到又有互花米草小苗生長出來。

洪清漳說，互花米草如已大片生長就需要透過機具移除，但因其有強大地下根莖系統，即使地上部分被移除，只要殘留根系仍存在，就可能再次萌發，「大片清完之後如果有小苗萌發，就要透過人力趕快拔除，否則就跟以前一樣，每年清完又再長一片」。

他指出，現在夏墅地區互花米草已過了可以用人力拔除階段，不過廠商如果現在就去施工，不論是挖掉新生小苗或翻土淹死小苗，都可以及早避免互花米草再次大片生長。

金門縣政府產業發展處透過文字表示，去年離島建設基金增加移除互花米草經費，增加移除區域至全島8處，現已完成驗收4區域（包含夏墅一帶）。而互花米草具有地下根莖再生特性，移除後短期內仍可能出現零星復萌植株，是互花米草防治過程中常見現象。

產發處指出，移除後為避免復發情形發生，縣府於合約中規定每期驗收皆返回前期驗收區域，確認無互花米草植株後方撥付相關款項，並於全區移除後要求廠商持續維護至契約終止日，以達移除效果。

產發處表示，過去互花米草移除經費有限，僅能清除1處，此次清除區域增加，驗收也會有8次，每次驗收除要求廠商新清除2處，前期也都要保固清除，最近1次驗收預估在八月中至八月底。

產發處指出，預計下週召開期中專家審查會議，邀集專家學者檢視目前移除成果，並就復萌處理、後續監測及移除工法提出建議，持續精進互花米草防治策略，提升整體治理成效。

金門 中央社 外來種

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