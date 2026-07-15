台電高雄區處長交接 黃志榮退休由林昶旭接棒

台灣電力公司高雄區營業處今天上午舉行新、卸任處長交接典禮，原高雄區處處長黃志榮屆齡退休，由台電總公司配電處副處長林昶旭升任，由於林昶旭過去曾任高雄區處電務副處長，此番升任處長是他第三度回到高雄服務，他也宣示會傾聽基層聲音，打造快樂職場環境。

台電表示，新任處長林昶旭基層歷練豐富，曾任配電處副處長、高雄區處電務副處長，以及彰化區處電務副處長等職，而卸任的黃志榮於1987年進入台電服務，於2024年接掌高雄區處。

林昶旭致詞時表示，自己對高雄有著濃厚且深厚的情感，重回高屏土地服務，看到過去共事過的長官、老同事，既感動又激動，而未來高雄將面臨能源轉型、極端氣候，及用電需求日益增加等3大嚴峻考驗，因此他將憑藉過去與高雄團隊培養出的絕佳默契，未來會持續強化工作安全、提升電網韌性，並傾聽基層聲音，共同打造快樂的職場環境。

台電指出，黃志榮在任2年期間帶領團隊交出亮麗成績單，包含饋線全面自動化，達成高雄區處饋線全面自動化目標，大幅縮短查修與停電時間，穩定地方供電，並帶領節電服務團隊，提供轄內逾817家企業與機關專業的節電訪視及診斷服務，更帶領區處榮獲高雄市114年度優良管挖工程「銅掘獎」，以及113至114年度再生能源太陽光電發電系統推廣最友善服務獎。

黃志榮臨別前向台電團隊致謝，他表示，在任2年雖有遺憾，但非常感謝同仁務實且努力的付出，他也期勉新任處長未來能帶領高雄團隊落實工安、走向更好的未來。