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高流歡慶5週年 10月擴大舉辦「打狗祭」

中央社／ 高雄15日電

高雄流行音樂中心今年迎來5週年，高流表示，將擴大舉辦「Takao Rock打狗祭」，打造橫跨整個10月的系列活動，結合免費舞台、樂團「拍謝少年」售票演唱會及VTuber音樂展演。

高流今天公布2026年打狗祭活動規劃，首波將於10月10日、11日登場，以「Hi-ing 5」為主題，在海風廣場、珊瑚礁群及音浪塔設置3大舞台，邀集超過20組樂團、歌手及DJ演出，2天活動均開放民眾免費入場。

此外，10月10日晚間將於海音館舉辦「拍謝少年」專場售票演唱會。高流表示，此次首度採取免費舞台搭配售票專場的模式，希望兼顧音樂祭開放性與大型演出的展演品質，提供樂迷更多元的參與選擇。

高流指出，今年打狗祭不僅擴大活動規模，也規劃多場主題演出。10月17日將推出「KMC Select」售票演唱會，邀請重量級歌手於海音館演出；10月31日則將舉辦「V FUTURE PARTY未來趴」，以全VTuber陣容打造大型音樂祭，將是國內少見以虛擬偶像為主軸的實體音樂展演活動。

高流表示，近年VTuber演出逐漸從線上直播發展至實體展演，結合即時動態捕捉技術及沉浸式舞台設計。今年活動將集結春魚創意、子午計畫及箱箱TheBox等台灣虛擬偶像團隊，邀請多名人氣VTuber接力演出，並導入動態捕捉技術，打造虛實整合的演出體驗。

高流執行長丁度嵐表示，隨著音樂展演市場及觀眾需求改變，今年打狗祭從傳統音樂祭形式轉型為多元展演平台，透過獨立音樂、流行音樂及VTuber等不同內容，擴大接觸不同族群，也持續推動音樂、科技與城市文化結合。

演唱會 高雄流行音樂中心

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