空拍看台灣／「森濤」不再？藤枝森林公園復園之路遙遙無期

素有「森濤」美名的藤枝國家森林遊樂區，曾是南台灣民眾夏日避暑、森林浴與生態探索的熱門勝地。然而，近年接連颱風豪雨重創聯外道路，耗資四千萬元興建、於112年啟用的「柔合橋」，僅使用兩年即遭洪水沖毀，如今斷橋懸空、險象環生，也讓藤枝森林遊樂區的復園時程再度蒙上陰影。

高雄六龜藤枝距離高雄市、屏東市與台南市約兩小時車程，海拔介於1500至1804公尺間，氣候涼爽宜人。此地早年為布農族傳統生活領域，日治時期設立京都大學實驗林，造就台灣少見的日本扁柏與大面積柳杉林，也留下六龜警備線等歷史遺跡。

園區屬典型霧林帶生態系，牛樟、木荷、杏葉石櫟等高大樹種林立，並孕育以地為名的「藤枝秋海棠」及多種珍稀蕨類植物。昆蟲生態同樣豐富，此外，藤枝也是全台最容易觀察到黃山雀的地點之一，向來深受健行與賞鳥愛好者喜愛。然而，位於高雄市六龜區與桃源區之間、屬高屏溪流域集水區範圍的藤枝聯外道路（原荖濃溪林道），自2009年莫拉克颱風重創後，便屢遭豪雨侵襲。道路雖經多次修復，卻在後續颱風中反覆受損。112年新建的柔合橋原本肩負恢復通行重任，未料短短兩年再度被洪水吞噬，聯外道路再度中斷。橋梁毀損不僅衝擊交通安全，更使藤枝森林遊樂區復園計畫遙遙無期。如何在地質脆弱、豪雨頻繁的山區環境中，兼顧生態保育與公共建設安全，成為相關單位亟待面對的課題。

藤枝聯外道路18K處由於土石災害山體滑坡，如今斷橋懸空、險象環生，也讓藤枝森林遊樂區的復園時程再度蒙上陰影。記者劉學聖／攝影

藤枝聯外道路5K處採用8字形橋梁，避開土石災害區域。記者劉學聖／攝影

藤枝聯外道路上的二集團部落目前仍有許多原住民居住。記者劉學聖／攝影

藤枝聯外道路18K處由於土石災害山體滑坡，如今斷橋懸空、險象環生，也讓藤枝森林遊樂區的復園時程再度蒙上陰影。記者劉學聖／攝影

素有「森濤」美名的藤枝國家森林遊樂區，曾是南台灣民眾夏日避暑、森林浴與生態探索的熱門勝地，經過多次災害園區內幾乎沒有受到影響。記者劉學聖／攝影

藤枝聯外道路18K處由於土石災害山體滑坡，如今斷橋懸空、險象環生，也讓藤枝森林遊樂區的復園時程再度蒙上陰影。記者劉學聖／攝影

高雄六龜美麗的山景。記者劉學聖／攝影

藤枝聯外道路由於土石災害影響，沿路有多處破損，民眾上山有時須配合工程管制交通。記者劉學聖／攝影

藤枝聯外道路18K處由於土石災害山體滑坡，如今斷橋懸空、險象環生，也讓藤枝森林遊樂區的復園時程再度蒙上陰影。記者劉學聖／攝影

藤枝聯外道路18K處由於土石災害山體滑坡，如今斷橋懸空、險象環生，也讓藤枝森林遊樂區的復園時程再度蒙上陰影。記者劉學聖／攝影

藤枝聯外道路18K處由於土石災害山體滑坡，如今斷橋懸空、險象環生，也讓藤枝森林遊樂區的復園時程再度蒙上陰影。記者劉學聖／攝影

藤枝聯外道路18K處由於土石災害山體滑坡，如今斷橋懸空、險象環生，也讓藤枝森林遊樂區的復園時程再度蒙上陰影。記者劉學聖／攝影

藤枝聯外道路18K處由於土石災害山體滑坡，如今斷橋懸空、險象環生，目前只有工程人員可以利用上方農路進出，一般遊客無法入內遊園。記者劉學聖／攝影

藤枝聯外道路18K處由於土石災害山體滑坡，如今斷橋懸空、險象環生，也讓藤枝森林遊樂區的復園時程再度蒙上陰影。記者劉學聖／攝影