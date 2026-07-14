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高雄大寮社宅完工倒數 384戶7/27公告招租

中央社／ 高雄14日電

「大寮社會住宅（第一期）新建統包工程」預計10月完工啟用，將於7月27日公告招租，8月7日起受理申請，高雄市政府今天提醒有租屋需求且符合資格的市民踴躍申請。

高雄市副市長林欽榮今天在市府水利局、都市發展局及社會局等人員陪同下，視察「大寮社會住宅（第一期）新建統包工程」，現場勘查包括1樓店鋪及社福空間。

水利局說明，大寮社宅工程進度已達99.97%，預計8月取得使用執照、10月完工啟用。都發局表示，大寮社宅預計7月27日公告招租，8月7日起受理申請至8月26日，呼籲有租屋需求且符合資格的市民把握機會踴躍申請。

都發局表示，該案基地緊鄰捷運橘線大寮站2號出口連通天橋走道，車行約5分鐘可達台鐵後庄車站，10分鐘內可銜接台88線快速公路，周邊鄰近戶政事務所、醫療院所及各級學校，交通與生活機能便利。

大寮社宅全案規劃興建2棟地上10層、地下2層建築，共384戶多元戶型社會住宅，全棟只租不售。另外還規劃中央廣場、環型散步道及花園，並於1樓設置4處店鋪與多元社會福利設施。

其中社會局將規劃進駐公共托嬰中心，可收托40名幼兒，保留30%名額優先提供社宅住戶子女。另設有身障日間照顧及夜間社區居住據點，提供日間照顧15名、夜間居住4名服務，及16戶共19人居住服務的銀髮家園。

林欽榮則指示高雄市住都中心的社宅委託管理維護團隊，需於7月底以最有利標形式招標，並於8月底前完成簽約。他表示，大寮社宅扮演著串聯捷運路網與地區社福機能的重要指標，各局處應持續緊密合作，如期如質完工。

社宅 林欽榮 社會住宅

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