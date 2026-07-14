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小三通大爆量機位難求 金門議員呼籲：每天保留2成機位給居民

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
現在正值暑假旅遊旺季再加上大量台灣旅客經金門轉乘小三通赴中國，現在小三通幾乎不論平假日都班班客滿。記者蔡家蓁／攝影
現在正值暑假旅遊旺季再加上大量台灣旅客經金門轉乘小三通赴中國，現在小三通幾乎不論平假日都班班客滿。記者蔡家蓁／攝影

本報日前報導金廈小三通復航後人潮持續攀升，金門成為兩岸往來的重要門戶，大量台灣旅客以金門作為赴陸中轉站，讓台金航線「一票難求」。金門縣議會今天召開臨時會，縣議員吳佩雯在臨時動議中指出，大量台灣旅客經金門轉乘小三通赴中國，已嚴重擠壓金門居民搭機權益，要求縣府積極向民航局及航空公司協調，比照馬祖模式，爭取每天至少2班往返航班保留2成居民機位，並設置居民訂票專線，保障離島居民基本交通權益。

吳佩雯表示，金門醫療、教育資源相對有限，居民往返台灣多為就醫、就學、考試、公務、探親等民生需求，交通權益攸關基本生活保障，但暑假期間航班幾乎班班客滿，不少鄉親臨時有需求卻訂不到機票，甚至打開訂位APP整整一周都沒有空位，只能透過民代、縣府協助，或到機場苦等候補，她自己也曾遇過相同情況。

她指出，居民的遷徙自由及行動權應受到保障，不能因大量中轉旅客而受影響，因此要求縣府應向民航局爭取，每天至少保留兩班往返航班、每班至少兩成機位供金門居民優先購買，並比照馬祖建立居民保留機位制度及訂票專線，讓居民有正式申請管道，而非必須透過民代協調才能取得機票。

吳佩雯也主張，居民保留機位應優先提供就醫、探病、奔喪等急迫需求使用，並建議縣府建立長期機制，依旅運旺季、小三通旅客增加等情況主動與民航局及航空公司協調，不應每次都等到議會質詢才啟動協商。

她表示，據了解，113年間曾短暫實施居民保留機位措施，但後來即停止，希望縣府恢復並制度化推動；若航空公司因此需要相關補貼，縣府也應積極向中央爭取資源，甚至在必要時優先保障居民機位，而非讓觀光需求排擠離島居民基本交通權益。

對此，金門縣政府觀光處長許績鑫表示，居民機位問題一直是各界高度關注議題，縣府也持續投入協調，包括急難及緊急需求都有既有1999等協助機制。不過，航班及機位調配權限屬中央及航空公司，目前主要仍是供需失衡造成機位不足，縣府將持續向中央及航空公司溝通，爭取更完善的居民搭機保障措施。

議長洪允典最後裁示，交通攸關民眾基本權益，要求縣府以居民利益為優先，持續向中央及航空公司積極爭取，儘速研議可行方案，保障金門居民往返台灣的交通需求。

金門縣議會今天召開臨時會，縣議員吳佩雯在臨時動議中指出，大量台灣旅客經金門轉乘小三通赴中國，已嚴重擠壓金門居民搭機權益，要求縣府積極向民航局及航空公司協調，爭取每天至少2班往返航班保留2成居民機位，並設置居民訂票專線，保障離島居民基本交通權益。記者蔡家蓁／攝影
金門縣議會今天召開臨時會，縣議員吳佩雯在臨時動議中指出，大量台灣旅客經金門轉乘小三通赴中國，已嚴重擠壓金門居民搭機權益，要求縣府積極向民航局及航空公司協調，爭取每天至少2班往返航班保留2成居民機位，並設置居民訂票專線，保障離島居民基本交通權益。記者蔡家蓁／攝影

金門 小三通 馬祖

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