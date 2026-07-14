小三通大爆量機位難求 金門議員呼籲：每天保留2成機位給居民

本報日前報導金廈小三通復航後人潮持續攀升，金門成為兩岸往來的重要門戶，大量台灣旅客以金門作為赴陸中轉站，讓台金航線「一票難求」。金門縣議會今天召開臨時會，縣議員吳佩雯在臨時動議中指出，大量台灣旅客經金門轉乘小三通赴中國，已嚴重擠壓金門居民搭機權益，要求縣府積極向民航局及航空公司協調，比照馬祖模式，爭取每天至少2班往返航班保留2成居民機位，並設置居民訂票專線，保障離島居民基本交通權益。

吳佩雯表示，金門醫療、教育資源相對有限，居民往返台灣多為就醫、就學、考試、公務、探親等民生需求，交通權益攸關基本生活保障，但暑假期間航班幾乎班班客滿，不少鄉親臨時有需求卻訂不到機票，甚至打開訂位APP整整一周都沒有空位，只能透過民代、縣府協助，或到機場苦等候補，她自己也曾遇過相同情況。

她指出，居民的遷徙自由及行動權應受到保障，不能因大量中轉旅客而受影響，因此要求縣府應向民航局爭取，每天至少保留兩班往返航班、每班至少兩成機位供金門居民優先購買，並比照馬祖建立居民保留機位制度及訂票專線，讓居民有正式申請管道，而非必須透過民代協調才能取得機票。

吳佩雯也主張，居民保留機位應優先提供就醫、探病、奔喪等急迫需求使用，並建議縣府建立長期機制，依旅運旺季、小三通旅客增加等情況主動與民航局及航空公司協調，不應每次都等到議會質詢才啟動協商。

她表示，據了解，113年間曾短暫實施居民保留機位措施，但後來即停止，希望縣府恢復並制度化推動；若航空公司因此需要相關補貼，縣府也應積極向中央爭取資源，甚至在必要時優先保障居民機位，而非讓觀光需求排擠離島居民基本交通權益。

對此，金門縣政府觀光處長許績鑫表示，居民機位問題一直是各界高度關注議題，縣府也持續投入協調，包括急難及緊急需求都有既有1999等協助機制。不過，航班及機位調配權限屬中央及航空公司，目前主要仍是供需失衡造成機位不足，縣府將持續向中央及航空公司溝通，爭取更完善的居民搭機保障措施。

議長洪允典最後裁示，交通攸關民眾基本權益，要求縣府以居民利益為優先，持續向中央及航空公司積極爭取，儘速研議可行方案，保障金門居民往返台灣的交通需求。