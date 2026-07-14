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調解案8成是車禍…屏東縣成功率破7成 關鍵就在這群人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府今表揚鄉鎮市調解及法律扶助業務績優人員表揚大會。受理案件數最多為屏東市，調解移送法院審核核定率100％，屏東市調解委員獲頒特優，縣長周春米（左）表揚，由主席王之邑（右）代表。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今表揚鄉鎮市調解及法律扶助業務績優人員表揚大會。受理案件數最多為屏東市，調解移送法院審核核定率100％，屏東市調解委員獲頒特優，縣長周春米（左）表揚，由主席王之邑（右）代表。記者劉星君／攝影

伴隨法律意識抬頭，鄰里間人際衝突增，鄉鎮市調解委員扮演重要角色。屏東縣政府今表揚鄉鎮市調解及法律扶助業務績優人員表揚大會。民政處統計，全縣調解成功率達7成，受理案件數最多為屏東市，調解移送法院審核核定率100％。

縣長周春米今出席表揚大會，周春米說，2025年共受理6684件調解案件，其中調解成立件數高達4707件，調解成功率達70.4％。她從政前先後當律師、法官，已有22年與法律相關工作經驗，更了解因為有調解委員即時介入，讓鄉親無須為日常紛爭或車禍案件走上法院，也能減輕司法檢察單位負擔，讓屏東同時保有最珍貴的人情味與法治精神。

獲得特優的屏東市調解委員會，年年面對破千件龐大調解需求，去年受理高達2150件案件居全縣之冠，也是全台第五名，調解率達7成，調解書移送法院審核核定率100%，減少訴訟案超過1500件。

屏東市調解委員會主席王之邑說，屏東市調解委員身分有退休法官、律師、里長、刑警等，因具備豐富的社會經驗、公信力，民眾較能採納建議。

另外，獲屏東縣績優調解人員的李蘭香，近20年豐富資歷，是在地資深地政士與榮譽觀護人，憑藉地政法律專長與溫暖關懷，將棘手的土地、房屋糾紛圓滿化解，她也是佳冬鄉調解委員會的主席，佳冬鄉去年度調解案件共計受理109 件，案件類型多以交通事故、土地糾紛為主，創下調解書移送法院審核核定率100%的完美紀。

李蘭香分享，會設身處地跟兩造雙方溝通，若走上訴訟一圖，燒錢、燒人也燒時間，鄉下收到法院傳票等都很容易擔心，有的更會睡不著覺，透過調解，讓雙方事情圓滿，也能不勞民傷財。

屏東縣績優調解人員的李蘭香，近20年資歷是在地資深地政士與榮譽觀護人，憑藉地政法律專長與溫暖關懷，將棘手的土地、房屋糾紛圓滿化解，她也是佳冬鄉調解委員會的主席。記者劉星君／攝影
屏東縣績優調解人員的李蘭香，近20年資歷是在地資深地政士與榮譽觀護人，憑藉地政法律專長與溫暖關懷，將棘手的土地、房屋糾紛圓滿化解，她也是佳冬鄉調解委員會的主席。記者劉星君／攝影

屏東縣政府今表揚鄉鎮市調解及法律扶助業務績優人員表揚大會。民政處統計，全縣調解成功率達7成，受理案件數最多為屏東市，調解移送法院審核核定率100％，屏東市調解委員會獲頒特優，主席王之邑（右）與秘書。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今表揚鄉鎮市調解及法律扶助業務績優人員表揚大會。民政處統計，全縣調解成功率達7成，受理案件數最多為屏東市，調解移送法院審核核定率100％，屏東市調解委員會獲頒特優，主席王之邑（右）與秘書。記者劉星君／攝影

屏東 屏東縣 車禍

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