高雄市政府秘書長郭添貴屆齡退休 陳其邁頒發功績及服務獎章

高雄市政府秘書長郭添貴及新工處長許永穆本月屆齡退休，今天市政會議前，市長陳其邁頒發功績及服務獎章給郭添貴，另致贈退休紀念禮品，感謝郭、許兩人奉獻公職30餘載，為高雄城市發展與轉型貢獻良多。

高市祕書長郭添貴歷任交通部航港局局長、台灣港務公司總經理、高雄港區土地開發公司董事長及高市府文化局副局長等職務，他在2022年1月由副秘書長升任秘書長，已經擔任4年秘書長。

郭添貴被視為菊系人馬，在前副市長史哲轉任文化部長後，副市長一職懸缺1年多，郭升任的呼聲不低，不過後來陳其邁找數發部前次長李懷仁當副手。郭添貴預計7月16日退休，目前高雄市府有王啟川、王宏榮、張家興三位副祕書長，繼任人選尚未公布。

市府表示，郭添貴憑藉卓越的專業素養與跨機關協調能力，襄助市長推動基礎建設、智慧科技產業發展、公辦都市更新、空間活化及多元招商等政策，帶動城市建設與港區轉型，促進舊港區再生，對高雄整體發展貢獻卓著。

市府工務局新建工程處長許永穆也是屆齡退休，市府同仁暖心獻上退休祝福。市府表示，許永穆致力推動橋梁、道路及公共建築等重大工程建設，持續完善交通網絡、提升公共設施品質，打造更安全、便捷、宜居的城市環境，對高雄基礎建設及市民生活品質提升貢獻良多，