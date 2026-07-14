影／屏東老農種出8.4斤巨無霸芋頭 長逾40公分如小砲彈

屏北社區大學無毒農業班的學員們在九如鄉農會總幹事龔泰文指導下，繼先前種出巨大地瓜，班上學員70歲農民卓清榮去年將原本種蜜棗、茄子田區，首度改種芋頭，搭配北玄農場調製營養液栽培，種出巨無霸芋頭，長度40多公分，單顆重達8.4台斤，外型宛若砲彈，今起在九如農會超市販售。

種出巨無霸芋頭關鍵，龔泰文說，關鍵在於北玄農場調製「營養液」，由魚粉分解蛋白質，加入18種胺基酸、還有微量元素，調合而成的黃金比例，可以提升作物生長、抗病、增甜。不少農民以為高鉀肥只會增加甜度、讓果實變小，其實對芋頭等澱粉類作物及需要累積養分的水果，都有助於提升品質與產量。

老農卓清榮是屏北社大無毒農業班里港分班學員，也是九如鄉果樹產銷第7班班員，原本種植蜜棗、茄子，但受病蟲害影響，去年首度改種芋頭，芋頭田區在里港鄉武洛，面積約2分地，種植約2000株，密度是一般芋頭田約四分之一。

歷經8個月栽培，卓清榮種出巨無霸芋頭，平均每顆重量達5、6台斤，是市售芋頭1至1.5台斤的3倍以上，還有採收到重達6.4台斤及8.4台斤的巨無霸芋頭，外觀如同砲彈。

龔泰文說，芋頭若種太大，容易中空或腐爛，但卓清榮種的芋頭外型飽滿，橫切面細緻綿密，澱粉結構扎實，口感香Q鬆軟，煮甜湯、芋頭粥或燉菜都很適合。

龔泰文建議，購買巨無霸芋頭，可切四等份分裝冷凍，分次料理。每年6到8月是屏東芋頭產季，今年價格平穩，巨無霸芋頭已上架農會超市販售，每台斤59元，不少民眾看到直呼「第一次看到這麼大的芋頭！」。

龔泰文說，持續輔導農民栽培管理與肥培技術創新，生產高品質、高產量的特色農產品，讓屏東農業創造更多市場話題。

巨無霸芋頭外型飽滿，橫切面細緻綿密，澱粉結構扎實，口感香Q鬆軟，煮甜湯、芋頭粥或燉菜都很適合。記者劉星君／攝影

歷經8個月栽培，卓清榮種出巨無霸芋頭，平均每顆重量達5、6台斤，是市售芋頭1至1.5台斤的3倍以上，還有採收到重達6.4台斤及8.4台斤的巨無霸芋頭，外觀如同砲彈。記者劉星君／攝影