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談颱風假爭議 陳其邁盼多體諒：做決定後常睡不著

中央社／ 高雄14日電

針對颱風巴威引發的颱風假議題，高雄市長陳其邁今天表示，縣市長在評估停班停課時，須考量風、雨及區域等因素，是非常困難的決定，「做了決定後常晚上睡不著」，盼外界多體諒首長難處。

針對颱風假爭議，陳其邁今天上午在市政會議前接受媒體聯訪表示，每位縣市長對颱風假下停班停課的決定，都是非常困難的決定，須考量包括風力、雨量及區域等因素，「當做了決定，常常晚上睡不著」，盼大家多體諒縣市首長的決定。

至於有人指前年山陀兒颱風，高雄也曾未達停班課標準仍放颱風假。陳其邁說，山陀兒的強度跟雨量與巴威完全不同，山陀兒是17級風，且雨量巨大，陸警發布後，暴風圈在高雄邊緣滯留，登陸時，暴風中心直撲高雄，造成嚴重災情。

他並舉凱米颱風為例，指當時颱風是在台北，但氣象預報顯示颱風南側伴隨較強西南風，帶來旺盛水氣造成高強度且長延時之大範圍降雨，受雨量影響的是在高雄，對高雄很多區域造成致災性影響，所以當時高雄也決定放假。

陳其邁說，停班停課的判斷，要考慮非常多的因素，「不能說都是颱風，為什麼那裡有放假、那裡沒有放假」。高雄市會根據科學資料，加上高雄大學氣象團隊來做綜合評估，再做停班停課的判斷。

陳其邁 颱風假 山陀兒颱風

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