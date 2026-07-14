每個生命都有屬於自己的地方 屏東林業服務小棧「適得其所」特展登場

林保署屏東分署屏東林業服務小棧下半年推出「適得其所」特展，結合野生動物保育、流浪犬貓議題與飼主責任，引導民眾思考「什麼才是真正對動物好的選擇？」讓野生動物回歸自然棲地、伴侶動物獲妥善照顧，維護生態平衡。

展期從即日起出到2027年1月3日。屏東分署表示，近年社會對流浪動物、野生動物及生物多樣性保育日益重視，但許多看似出於善意行為，未必符合動物真正的需求。

展覽期間推出「我的適得其所故事」徵件活動及「小拾頭 × 適得其所」彩繪活動，8月21日邀請屏東科技大學野生動物保育及收容中心獸醫師孫筱媛舉行野生動物救傷講座，分享第一線救傷工作的經驗。

屏東分署邀請大眾走進屏東林業服務小棧，從一場展覽、一則故事到一場講座，重新思考人與動物、人與自然的關係，將「適得其所」化為日常行動，共同守護珍貴森林、生態環境與生物多樣性。

展覽舉辦系列講座，包括7月17日當海龜媽媽深夜上岸、7月18日 小棧x保育夥伴市集與7月24日砍樹不環保?帶您看動永續森林經營。詳細資訊關注林業及自然保育署屏東分署FB粉絲專頁。