防登革熱 東南亞返台快篩 高雄送500元

高雄今年登革熱疫情累積本土七例、境外移入九例，衛生局宣布七、八月暑期推出全國唯一的獎勵專案，前往東南亞國家旅遊或探親返台，主動接受採檢快篩者可獲得五百元禮券，額度比往年更多；另外，台東縣育兒禮包再升級，七月起六歲以下幼童免健保費，預估將有七千餘名幼童受惠。

高雄市政府副祕書長王宏榮、衛福部疾管署高屏區管制中心主任王任鑫、衛生局長黃志中等人，昨天會同醫療院所、觀光旅遊及新移民團體參與宣導記者會。會中宣布，即日起啟動「決戰境外」登革熱防治獎勵專案，市府針對學生、新住民及移工等重點族群，出國前免費發放防蚊液，返國後若主動篩檢，無論有無症狀，均可獲得五百元禮券。

黃志中解釋，高雄七例本土個案全部解除警戒，疫情情況穩定；因台灣登革熱疫情都是境外移入，但有超過七成的感染者沒有任何症狀，卻具有傳染力，所以沒有症狀者也需要接受篩檢，這次特別提出全國唯一的獎勵方案，鼓勵大家接受篩檢。

高雄市府二○一六年起推出獎勵措施，移工及新住民返台接受登革熱篩檢可獲二百元禮券，今年因應國內外疫情升溫，提高至五百元，身分納入全體市民及學校師生。

另外，台東因去年新生兒「負成長」，縣府加碼育兒政策，宣布縣府將投入三千八百萬元，為符合資格的幼兒代繳全民健康保險自付額，自今年七月一日起，六歲以下幼童免健保費，預估將有逾七千名幼童受惠。

縣長饒慶鈴表示，零至六歲兒童健保費補助政策，須設籍一年以上才能申請，另外衛生局今年起推出媽咪待產包，只要在縣府合作的醫療院所住院待產，可領取媽媽包、看護墊及產褥墊等待產禮，提供更完善的育兒支持。