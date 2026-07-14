高屏舊鐵橋 「接回」救人氣？

高屏溪舊鐵橋為國定古蹟，曾是亞洲最長鐵橋，高雄端的橋上天空步道與濕地公園曾是觀光勝地，但歷經八八風災高屏溪暴漲重創，園區被淤泥沖毀，園區遊客中心也熄燈歇業，如今遊客數不復以往，市議員提議將高屏兩端舊鐵橋「重新接起來」，帶動高屏兩地觀光人潮，也能透過水管橋共構，強化高雄供水韌性。

高屏溪舊鐵橋一九一三年完工，是台灣唯一鐵橋國定古蹟，一九八七年高屏大橋完工，舊鐵橋功成身退，但歷經海棠、莫拉克颱風沖毀五座橋墩和六座橋桁，形成斷橋殘景，高雄與屏東兩端入口也遭封閉，高市府二○一四年與台鐵公司合作，改造成民眾可上橋賞景的三百公尺長空中步道。

市議員黃飛鳳表示，目前高屏溪沿岸已有自行車路網，可從林園紅樹林，行經舊鐵橋濕地、斜張橋至佛光山；屏東端也在高屏溪河岸打造自行車路線，高雄、屏東端應各自往前，把舊鐵橋重新接起來，形成完整高屏溪綠色觀光廊帶，串連大樹在地農產、佛光山和屏東觀光，帶動更多人流、商機。

黃飛鳳表示，高屏溪舊鐵橋原本全長一五二六公尺，曾是「亞洲第一長橋」，也是高屏共同生活圈的最早象徵，舊鐵橋濕地過去在屏東國慶焰火時，曾被觀光局推薦為最佳焰火觀賞地點，代表舊鐵橋仍有觀光吸引力，而重接兩地舊鐵橋也能同步思考水管橋共構可能性。

都發局解釋，舊鐵橋仍屬台鐵公司資產，兩地相連需克服跨越高屏溪水源的工程技術問題，且國定古蹟相關維護建設經費龐大，仍待各單位評估協調。