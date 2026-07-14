橋梁安全 高雄橋齡多不詳 議員促盤點

高雄市近年持續改建車行、人行新橋，包括橫跨三民、鼓山區的九如橋和橫跨前鎮、鳳山的媽祖港橋等，改善交通也防止橋梁老化毀損，但目前全市九九七座車行橋梁中，仍有百分之十八橋齡超過四十年，全市甚至有二八五座橋梁經交通部調查為「橋齡不詳」，民代質疑鋼筋混凝土構造橋梁耐用年數約五十年，全市老橋遍布，應訂定更新或補強延壽完整計畫。

根據交通部全國橋梁統計資訊網資料，高雄市轄管九九七座車行橋梁，橋齡逾四十年共一八三座、總長度約五點四公里、面積六萬平方公尺，占比達百分之十八，卅一至四十年達二五七座；但全市還有二八五座橋梁橋齡為不詳，遍布原縣區，另有卅四座、約三公里的人行陸橋橋齡也不詳。

高雄市近年陸續改建、新建橋梁，例如橫跨荖濃溪，位在桃源區拉芙蘭里的梅蘭二號吊橋啟動新建，預計後年完工；橫跨愛河，串接三民、鼓山區的九如橋斥資四點七億元改建，七月中旬完工通車；橫跨前鎮、鳳山的媽祖港橋和連接彌陀與永安區、橫跨阿公店溪的舊港橋均經改建後，提升通行安全。

議員林智鴻表示，全市老舊橋梁承受車流、豪雨、河川沖刷、地震等影響，結構風險逐年累積，鋼筋混凝土構造的耐用年數一般為五十至六十年，但許多四十年以上老橋，多半只是「局部改善」，材料、工法能夠延壽多久，無法使市民放心。

依交通部公路橋梁檢測及補強規範，橋梁檢測頻率依橋況、橋齡、橋址環境等，養護機關可訂定檢測頻率，新橋應於完工後二年內進行第一次檢測，爾後間隔二年為原則，狀況良好橋梁，檢測間隔最長不得超過四年。

林智鴻表示，市府應盤點全市橋齡、檢修紀錄、結構評估、使用壽限等，依風險等級建立公開平台或定期報告，明列預計補強、改建、延壽考核時點與經費需求，供市民持續檢視。

工務局解釋，每年新建橋梁數量和長度需視當年預算和中央補助情形決定，依規定，一般橋梁至少每二年進行一次定期檢測，特定重要或高風險橋梁、跨河橋梁須視情況縮短周期；橋齡不詳的老橋經目視和非破壞性檢測後，高風險名單會立即編列預算維修補強，如評估補強不具經濟效益，則編列預算辦理重建。