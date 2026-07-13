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金酒廈門公司預算遭砍9成 議會揭4大問題：不是反兩岸、是救金酒

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議會今天在臨時會中，說明大幅刪減金酒廈門公司預算的原因。聯合報系資料照
金門縣議會今天在臨時會中，說明大幅刪減金酒廈門公司預算的原因。聯合報系資料照

金門縣115年度總預算及附屬單位預算案未能在法定期限完成審議，縣府報請內政部協調，經府會協商後，雙方達成共識，除將金門酒廠（廈門）公司預算刪減90%、約8.4億元外，其餘預算均通過。議會今天強調，此舉並非阻礙兩岸市場布局，而是要求金酒正視長年經營管理問題。

縣議會指出，內政部6月召開協調會，確認議會審議程序未違反相關法令，府會隨後再度協商，最終取得共識，內政部並於7月3日正式函復確認。

縣議會今天上午在第8屆第18次臨時會中指出，針對大幅刪減廈門公司預算，提出4大理由，「總經銷履約爭議衍生巨額損失，管理制度缺失亟待徹底檢討」、「高階經營團隊陸籍化情形嚴重，暗藏資產管控建制性風險」、「台籍管理階層大量流失，應加速組織重組、推動人力資源回流」、「在地就業權益失衡，企業應落實金門地方社會責任」。

議會表示，未來將建立績效導向預算審查制度，要求廈門公司提出具體經營成果，並督促縣府善盡大股東監督責任，全面檢討大陸市場經營團隊；針對履約訴訟造成鉅額損失，也要求儘速完成行政調查，釐清責任並提出改善方案。

對於預算遭大幅刪減，金酒公司總經理王中聖表示，尊重議會的建議與期許，金酒將持續檢討精進，強化公司治理與經營體質，回應各界期待。

廈門 金酒 兩岸

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