海管處攜手港勤公司海域巡護 促澎湖生態保育

內政部海洋國家公園管理處與港勤公司今天簽署「永續藍海，港勤同航」海域巡護合作備忘錄，未來雙方共同強化南方四島國家公園生態保育及巡護量能，落實海洋資源跨域整合與永續利用。

海洋國家公園管理處與台灣港務港勤股份有限公司今天在台灣港務公司簽署合作備忘錄，由海管處長林尚卿與港勤公司董事長陳榮聰2人簽署，國家公園署長王成機與台灣港務公司董事長周永暉等人共同見證。

王成機表示，此次簽署「永續藍海，港勤同航」海域巡護合作，以澎湖南方四島國家公園海域為核心場域，運用港勤公司船舶任務之返程運能，搭載海管處人員駛入國家公園海域執行巡護任務，並由雙方共同研訂巡護航線、頻次及作業模式，依季節、天候及海況彈性調整。透過這項機制，海管處得以在港勤公司船舶的支援下，實質提升現場巡邏強度，對非法捕撈等違規行為形成有效防範，共同構築嚴密的海上生態防線。

「永續藍海，港勤同航」海域巡護合作，雙方將建立通報與聯繫機制，共享航跡、影像及巡護紀錄等資料，並相互支援人力、船舶調度資訊及必要設備；對航線範圍內疑似非法捕魚、破壞珊瑚礁或其他違反國家公園相關法令之行為，由海管處於巡航過程中執行蒐證與通報任務。此外，雙方也將結合資源，辦理海洋保育宣導、教育訓練及科普推廣活動，深化從業人員與社會大眾之海洋保育意識。

國家公園署指出，澎湖南方四島國家公園幅員遼闊，現階段以「國家公園1號」及「國家公園2號」執行海上巡邏與執法，量能仍屬有限；此次與港勤公司合作，等於在既有航線上建立一道流動的海上巡護網，對違法行為將形成更有力的防範效果。

國家公園署強調，海洋保育需要政府、企業與社會大眾共同參與，未來將持續推動跨域合作，強化所轄海洋型國家公園海域之保育管理量能，與各界攜手守護珍貴的海洋生態資源，讓國人共享永續海洋的美好。