周春米接見日本訪團 交流農業與觀光

日台友好促進山口縣議會議員連盟會長島田教明今天拜會屏東縣政府，屏東縣長周春米接見，雙方針對農特產品、觀光文化及未來城市合作等議題交換意見，期待深化互訪交流。

屏縣府今天新聞稿表示，近期正全力投入豪雨及風災復原工作，縣長周春米仍調整行程接見日本山口縣訪團，展現對台日地方交流的高度重視。

周春米提及，島田教明長年推動台日地方交流，與同樣出身山口縣的已故前首相安倍晉三交誼深厚，並長期秉持安倍晉三深化台日友好理念，將彼此情誼化為實際行動。

周春米也介紹屏東的發展成果與城市特色。她表示，屏東有豐富農漁特產及享譽國際的黑鮪魚文化觀光季，芒果、鳳梨、香蕉等優質農產品也持續拓展日本市場，希望未來透過更多交流合作，讓更多日本民眾認識屏東。

周春米說，屏東近年配合國家政策推動半導體及太空科技產業發展，希望打造兼具科技、農業與觀光的永續城市，相信未來若能結合山口縣在產業技術及地方創生的豐富經驗，將有助於雙方開展更多合作。

島田教明分享，甫進入縣長室便被牆上的鵝鑾鼻燈塔畫作深深吸引，希望未來能親自造訪恆春半島；而看到周春米名片上的火箭發射圖案，更讓他對屏東近年布局太空產業留下深刻印象。

島田教明表示，日本十分關注屏東近年在太空科技及半導體產業的發展，認為屏東擁有前瞻性的產業布局與發展潛力，前景令人期待，也希望未來能在科技產業及人才交流方面與屏東建立更多合作機會。