馬祖前進台北國際夏季旅展 宣傳獨特島嶼魅力

連江縣前進台北國際夏季旅展參展，縣政府今天指出，今年特色為集結馬祖特色美食、旅遊資源與在地品牌，讓民眾感受閩東文化與獨特島嶼魅力。

連江縣政府產業發展處今天發布新聞稿指出，將於17至20日參加2026台北國際夏季旅展，今年以「馬祖YABA」（YABA為馬祖語「厲害」之意）為主題，攜手交通旅遊局、馬祖酒廠與在地業者共同參展，將馬祖特色物產、伴手禮與觀光景點，帶到台北與民眾見面。

產發處指出，現場將設置美味立食體驗區，提供民眾品嚐又稱「海上黑金」的馬祖新鮮淡菜，以及屢獲國宴指定用酒的馬祖陳年15年高粱酒，感受國境之北的微醺風味。

由產發處主導成立的「馬祖好物」品牌，集結多項獲經濟部小型企業創新研發計畫（SBIR）補助的商品，以及在地人氣伴手禮業者，將於旅展現場展售，讓民眾一網打盡馬祖最具代表性的特產品。

為推廣秋季離島旅遊，產發處說，連江縣旅行商業同業公會配合於旅展期間推出「馬祖卡蹓GO」南、北竿及大坵島3天2夜超值遊程，價格為新台幣8999元起，旅展現場購買再加贈馬祖國際藝術島限量啤酒、北海坑道搖櫓體驗券等好禮。

產發處表示，旅展現場更推出消費滿額抽獎，獎項包括台灣至馬祖來回機票、智慧型手機等。（編輯：李錫璋）1150713

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