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高雄辦台歐氣候對話 國際組織：城市扮關鍵角色

中央社／ 高雄13日電

高雄淨零學院今天辦「台、歐氣候對話」，邀國際組織ICLEI秘書長等人擔任講者，共同討論氣候政策。ICLEI秘書長強調，城市在氣候治理中扮演關鍵角色。

高雄市政府環保局說明，高雄淨零學院今天辦理「台灣×歐洲｜永續氣候治理大師對話」，由地方政府永續發展理事會（ICLEI）秘書長吉諾．范．比金（Gino Van Begin）、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍擔任講者。

高雄環保局提到，ICLEI總部位於德國，為全球最大的永續發展國際組織，由超過2500個地方政府共同組成全球網絡，而身為會員的高雄於2012年成立ICLEI高雄能力訓練中心（ICLEI KCC）深化合作。

高雄環保局新聞稿表示，此次ICLEI秘書長從國際角度切入，強調城市約占全球70%的溫室氣體排放量、55%的人口，在氣候治理中扮演關鍵角色，並分析氣候變遷、地緣政治對城市永續發展帶來的挑戰，另也提到再生能源投資增長、能源轉型是目前全球較顯著的治理成果。

高雄環保局指出，林子倫長期參與氣候公約會議，以巴黎協定邁入簽署10周年為演講重點，強調聯合國氣候公約逐步重視調適，並指出能源安全、氣候與健康的協同治理、碳邊境調整機制、里約三大公約為四大關鍵挑戰。

至於陳惠萍則分享綠能、節能公益倡議，結合企業、政府及民間資源，協助弱勢族群共享能源轉型成果，實踐公正轉型，並提到極端高溫對於生命、勞動、經濟的衝擊，也提醒女性在高溫下承擔較高風險，「包容性的氣候治理」是下階段的關注重點。

高雄環保局表示，與會人員與講者也針對綠色氣候債券、AI對於氣候變遷及永續發展的角色進行討論。講者強調，碳項目與問責性是氣候債券成功的關鍵，另外，AI用電、預測氣候災難等議題將是關注重點。

高雄 永續 環保

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