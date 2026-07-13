2026高雄奶茶節9月登場 選址鹽埕商圈共同宣傳

高雄市觀光局主辦的「2026高雄奶茶節」9月登場，今年活動選址鹽埕商圈，將結合奶茶節與鹽埕商圈共同宣傳，預計集結逾70家奶茶與美食品牌，邀民眾品嚐奶茶也探索巷弄美食。

高雄市觀光局今天透過新聞稿表示，「2026高雄奶茶節」將於9月19、20日在鹽埕埔捷運站1號出口登場，活動預計集結超過70家奶茶與美食品牌，並結合親子互動遊戲、舞台音樂演出等，打造兼具美食、文化及觀光魅力的秋季嘉年華。

觀光局長高閔琳表示，據財政部統計，截至2025年底，全台共有1萬5969家手搖飲店，其中高雄市就有3043家，居全台第一，占全國近1/5；2025年高雄手搖飲營業額更突破新台幣89億元，展現深厚的茶飲產業實力。

高閔琳指出，歷屆高雄奶茶節均吸引數萬名遊客及奶茶愛好者朝聖，不僅帶動店家買氣，也建立高雄奶茶品牌的城市形象。今年活動選址鹽埕商圈，將串聯周邊特色店家與商圈資源，持續透過美食話題帶動城市觀光及地方經濟。

高閔琳說，鹽埕不僅有豐富的人文歷史，更是高雄經典美食的重要聚落，周邊匯聚多家米其林必比登推介及入選餐廳。今年活動將結合奶茶節與鹽埕商圈共同宣傳，邀請民眾一邊品嚐香濃奶茶、一邊探索巷弄美食與歷史街區。

觀光局表示，即日起至7月24日開放全台特色奶茶品牌及餐飲業者報名參加，鼓勵業者共襄盛舉。報名資訊可至報名表單查詢（https://forms.gle/XmnRip5hgwgxxMi37）。