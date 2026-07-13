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颱風巴威遠離 馬祖海空交通恢復正常
颱風巴威遠離台灣，馬祖海空交通今天恢復正常。馬祖航空站統計，至中午止，南北竿機場滯留人數各約數十名，預估今天應可順利疏運完畢。
連江縣政府交通旅遊局今天以訊息回覆中央社記者，受颱風巴威影響，馬祖海空交通從10日下午起停航至12日。今天除南竿至大坵船班停航外，其餘飛機與海運班次均恢復正常。統計至昨天傍晚止，旅客滯留人數約390人。
交旅局指出，多數旅客因颱風取消今天的搭機行程，導致班機出現大量空位，剛好提供滯留旅客候補回台。交通船「新台馬輪」則配合調整航班為「東馬東台」，即為從基隆出發後，依序停靠東引、南竿、東引後再返回基隆，共疏運171名旅客。
馬祖航空站統計，至今天中午止，南竿機場仍有約50名旅客，北竿機場則有約20名旅客等待候補回台班機。記者今天上午至南竿機場，民眾耐心等待候補或搭乘回台灣本島班機，現場秩序大致良好。
交旅局說，由於民航機與交通船即可疏運滯留旅客，故今天未申請軍機。預計疏運作業今天即可結束。
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