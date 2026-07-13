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金門115年度總預算達共識 議會：理性監督金酒缺失

中央社／ 金門13日電

內政部介入協商金門縣115年度總預算，府會共識金酒廈門公司預算減列90%。議會今天表示，非刻意阻礙兩岸市場布局，是秉持理性監督立場督促金酒正視長期累積經營缺失。

金門縣副縣長陳祥麟則於今天議會召開臨時會結束後接受媒體聯訪表示，民國115年度總預算縣府報內政部協商，協商後要求縣府與議會積極協商，最後結果是除金酒廈門分公司刪減年度90%預算外，其他按照4月23號總預算三讀結果執行，「就按照這樣來做」。

金門縣議會今天召開臨時會，會中進行議會刪減金門酒廠廈門公司民國115年度附屬單位預算說明。

金門縣議會發布新聞資料表示，主張大幅刪減金酒廈門公司115年度預算，是考量總經銷履約爭議衍生巨額損失、高階經營團隊陸籍化情形嚴重、台籍管理階層大量流失等。

議會指出，金酒廈門公司114年度挹注鉅額營運預算，整體營運成果卻遠低於預期，顯示過往預算編列與營運績效脫鉤；鑑於金酒營收上繳庫款攸關全體縣民公共福利，後續將強化定期質詢、年度績效專案審查廈門公司預算編列均須提出完整營運績效佐證，杜絕無效益資源投入。

議會表示，縣府身為金酒公司最大股東，應積極履行股東監督責任，全面重整大陸市場經營團隊，建立制度化台籍專業人才（含金門在地子弟）外派、輪調機制等。

議會指出，期盼金酒公司把握此次改革契機，全面翻修兩岸行銷布局、通路經營、內部管理等各層面缺失，透過「組織調整、人力優化、風險管控」強化經營體質，讓有限公營資源發揮最大綜效，以穩健透明營運成績，回應全體金門鄉親殷切期待。

金門 金酒 內政部

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