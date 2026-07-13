金門115年度總預算達共識 議會：理性監督金酒缺失

美式賣場好市多新高雄店本月三日盛大開幕，標榜「全台最大」的旗艦賣場，開幕首周展現集客魅力，但一周以來，周邊交通問題仍難解，入場車潮與離去車潮交會，加上輕軌燈號管控，一旁還有高雄軟體科技園區的上下班車潮，未來若加上特貿三巨型商辦的工程車乃至未來落成的車潮，如何紓解人流、車潮，成公、私部門必須嚴格面對的考驗。

2026-07-13 00:07