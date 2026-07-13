高雄防堵登革熱祭出暑假獎勵 東南亞返台者接受快篩可領500元禮券

高雄市今年登革熱疫情累積本土7例、境外移入9例。為將疫情阻絕於境外，高市衛生局宣布，今年7、8月暑假期間特別推出全國唯一的獎勵專案，若是前往東南亞國家旅遊或探親返台，主動接受採檢快篩者可獲得500元禮券，額度比往年提高300元。

高市府副祕書長王宏榮、衛福部疾管署高屏區管制中心主任王任鑫、衛生局長黃志中等人，會同醫療院所、觀光旅遊及新移民團體參與宣導記者會。會中宣布，今年 7 至 8 月啟動「決戰境外」登革熱防治獎勵專案，市府針對學生、新住民及移工等重點族群，出國前免費發放防蚊液，返國後若主動篩檢，無論有無症狀，均可獲得 500 元禮券。

王宏榮表示，暑假是觀光旅遊及商務往來旺季，新住民及外籍移工交流頻繁，更是境外移入登革熱的高峰期，希望透過境外獎勵專案，鼓勵師生、新住民及移工，出國前可前往衛生所或學校領取免費防蚊液，返國後落實健康監測。

黃志中強調，高雄7例本土個案全部解除警戒，疫情情況穩定。此外，台灣登革熱疫情都是境外移入，有症狀者當然要趕快接受檢查，然而超過7成的感染者沒有任何症狀，卻具有傳染力，所以沒有症狀者也需要接受篩檢，這次特別提出全國唯一的獎勵方案，鼓勵大家接受篩檢。

衛生局進一步說明，2016年起，移工及新住民返台接受登革熱篩檢可獲得200元禮券，今年因應國內外疫情升溫，暑假加碼提高至500元，身分放寬納入全體高雄市民及學生師生，若從越南、印尼、菲律賓、泰國、新加坡及柬埔寨等登革熱流行國家返國民眾，14天內要特別注意身體狀況。

高市衛生局宣布啟動暑假登革熱獎勵專案，若從東南亞旅遊或探親返台者，主動採檢快篩，可獲得500元獎勵禮券。記者徐白櫻／攝影