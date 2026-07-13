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高雄防堵登革熱祭出暑假獎勵 東南亞返台者接受快篩可領500元禮券

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市衛生局今天舉辦登革熱記者會，宣布啟動暑假決戰境外專案，若從東南亞旅遊或探親返台者，主動採檢快篩，可獲得500元禮券。記者徐白櫻／攝影
高雄市衛生局今天舉辦登革熱記者會，宣布啟動暑假決戰境外專案，若從東南亞旅遊或探親返台者，主動採檢快篩，可獲得500元禮券。記者徐白櫻／攝影

高雄市今年登革熱疫情累積本土7例、境外移入9例。為將疫情阻絕於境外，高市衛生局宣布，今年7、8月暑假期間特別推出全國唯一的獎勵專案，若是前往東南亞國家旅遊或探親返台，主動接受採檢快篩者可獲得500元禮券，額度比往年提高300元。

高市府副祕書長王宏榮、衛福部疾管署高屏區管制中心主任王任鑫、衛生局長黃志中等人，會同醫療院所、觀光旅遊及新移民團體參與宣導記者會。會中宣布，今年 7 至 8 月啟動「決戰境外」登革熱防治獎勵專案，市府針對學生、新住民及移工等重點族群，出國前免費發放防蚊液，返國後若主動篩檢，無論有無症狀，均可獲得 500 元禮券。

王宏榮表示，暑假是觀光旅遊及商務往來旺季，新住民及外籍移工交流頻繁，更是境外移入登革熱的高峰期，希望透過境外獎勵專案，鼓勵師生、新住民及移工，出國前可前往衛生所或學校領取免費防蚊液，返國後落實健康監測。

黃志中強調，高雄7例本土個案全部解除警戒，疫情情況穩定。此外，台灣登革熱疫情都是境外移入，有症狀者當然要趕快接受檢查，然而超過7成的感染者沒有任何症狀，卻具有傳染力，所以沒有症狀者也需要接受篩檢，這次特別提出全國唯一的獎勵方案，鼓勵大家接受篩檢。

衛生局進一步說明，2016年起，移工及新住民返台接受登革熱篩檢可獲得200元禮券，今年因應國內外疫情升溫，暑假加碼提高至500元，身分放寬納入全體高雄市民及學生師生，若從越南、印尼、菲律賓、泰國、新加坡及柬埔寨等登革熱流行國家返國民眾，14天內要特別注意身體狀況。

高市衛生局宣布啟動暑假登革熱獎勵專案，若從東南亞旅遊或探親返台者，主動採檢快篩，可獲得500元獎勵禮券。記者徐白櫻／攝影
高市衛生局宣布啟動暑假登革熱獎勵專案，若從東南亞旅遊或探親返台者，主動採檢快篩，可獲得500元獎勵禮券。記者徐白櫻／攝影

高雄市衛生局今日邀請觀光旅遊業及新住民團體舉辦登革熱宣導記者會，以逗趣短劇宣導暑假獎勵專案。記者徐白櫻／攝影
高雄市衛生局今日邀請觀光旅遊業及新住民團體舉辦登革熱宣導記者會，以逗趣短劇宣導暑假獎勵專案。記者徐白櫻／攝影

登革熱 高雄 東南亞

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