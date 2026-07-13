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金門模擬小三通貨船失火船員落海 海巡等聯合演練

中央社／ 金門13日電

海巡署金門海巡隊今天進行海難救助聯合演練，假定小三通金門籍貨船機艙失火、機械故障、船員落海情境，結合金門縣港務處派遣拖船、消防局人員緊急救治等聯合應對。

演練今天上午在料羅港海域進行，情境發布後海巡艇抵達現場將落海船員救起，其中無意識傷患由金門縣消防局人員緊急救治，並後送至金門醫院進一步治療；另2名落水遇險人員交由金門紅十字會安置與關懷。

演練中也模擬事故船機艙火勢復燃，金門縣港務處派遣拖船，配合100噸巡防艇共同噴水滅火控制火勢；隨後拖船帶纜固定事故船，並將該船安全拖帶返料羅港。

金門縣政府副秘書長李廣榮今天到場致詞表示，金門有許多小三通旅客前來旅遊，隨暑假到來也有民眾到海灘親水或漁民下海捕魚等，有相關活動就有救難需求；演練更重要的是強化彼此聯繫管道，讓救災救護技巧更熟練。

根據海巡署金門海巡隊發布的新聞稿，海巡署表示，將持續強化訓練，確保金門海域航行安全，並持續深化金門地區各友軍單位合作，共同建構更完善海上安全防護網，確保人民生命財產安全，為金門地區永續發展提供堅實保障。

金門 海巡署 小三通

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