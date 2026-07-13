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屏東路平近3年降埋逾800處人孔蓋 新闢道路也導入

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏132縣道施工中，台電調降人孔蓋位置。圖／屏東縣府提供
屏132縣道施工中，台電調降人孔蓋位置。圖／屏東縣府提供

提升道路品質與用路安全，屏東縣政府推動縣、鄉道路平專案人孔蓋降埋計畫，針對不常開啟使用人孔蓋，配合道路改善工程調降至路面以下，近3年完成超過800處人孔蓋改善工程，改善道路高低落差。隨著觀光發展與屏東科學園區等重大建設推進，近年新闢道路自規畫設計階段即導入路平，逐步打造平整、安全道路環境。

「人孔蓋降埋是提升道路品質與確保行車安全的重要基礎！」縣府工務處指出，過去道路因自來水、電信、汙水等公共設施工程需求，經常管線埋設與維護，部分人孔蓋長期使用後與路面產生高低差，影響道路平整度，增加汽機車駕駛人為閃避突起人孔蓋而發生擦撞、摔車風險，雨天容易因濕滑造成意外。

工務處指出，降低人孔蓋高低差造成的顛簸及打滑風險，屏東縣2008年起推動道路整平方案，針對既有縣鄉道路逐步進行人孔蓋降埋作業，根據統計，2023年完成230處、2024年345處、2025年227處，提升道路平整，也有效降低車輛行經人孔蓋產生的噪音。

隨著觀光發展、屏東科學園區開發等建設推進，縣府將路平理念導入新建道路設計，近年完工通車屏2-1線、屏11線拓寬工程，以及正在施工中的屏東科學園區周邊6條新闢道路，全面採用人孔蓋降埋或齊平，民眾行駛新建道路時，幾乎看不到設置在車道上人孔蓋，提升道路平整度與行車品質。

屏東縣府表示，人孔蓋須兼顧道路平整與地下管線維護需求，並非所有人孔蓋適合降埋，透過縣、鄉道現地調查與盤點，針對使用頻率較低或無需經常開啟維修人孔蓋優先處理；需定期維護的管線設施，則保留必要開啟功能，兼顧道路品質與後續管理。

屏132縣道施工中，台電調降人孔蓋位置完工。圖／屏東縣府提供
屏132縣道施工中，台電調降人孔蓋位置完工。圖／屏東縣府提供

屏2-1拓寬工程完工空拍照。圖／屏東縣政府提供
屏2-1拓寬工程完工空拍照。圖／屏東縣政府提供

縣道屏11線道路拓寬工程完工空拍照。圖／屏東縣政府提供
縣道屏11線道路拓寬工程完工空拍照。圖／屏東縣政府提供

屏東

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