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天文大潮首日東港水淹腳踝 預估14、15日潮位更高

中央社／ 屏東縣13日電
年度天文大潮今天首日，屏東沿海都屬警戒區域。東津里長葉而項提供。中央社
年度天文大潮今天首日，屏東沿海都屬警戒區域。東津里長葉而項提供。中央社

年度天文大潮今天首日，屏東沿海都屬警戒區域。東港鎮東津里今天清晨5時許水淹至腳踝，上午7時許退水；水利處表示，這波天文大潮13至17日，預估明後天潮位更高。

依中央氣象署潮汐預報，今天東港地區滿潮時間上午6時11分，明天在上午7時2分，15日在上午7時52分；今天潮位高出當地平均海平面104公分，明天潮位更高，預估高出110公分，15日高出112公分。

東津里每逢大潮必淹，里長葉而項告訴中央社記者，今天清晨5時許水就滿上來，最高處約淹至腳踝，大約7時許即退水；只要沒有下雨，淹水情形不會太嚴重，當地居民已習慣。

屏東縣長周春米昨晚即在臉書（Facebook）提醒，今年第1波年度天文大潮13至17日發生，第2波則在8月11至15日，屏東沿海都屬警戒區域；年度天文大潮期間，沿海潮位偏高，滿潮時容易造成低窪地區海水倒灌及局部積淹水。

周春米表示，提醒沿海鄉親及養殖漁業業者，留意最新潮汐及氣象資訊，提前檢查排水設施、水門及防汛設備，養殖、漁港及沿海作業設備應加強固定。

屏東縣政府水利處表示，第1波天文大潮預估14、15日潮位最高，因應颱風與大潮，縣府已提前完成各項防汛整備工作，請沿海鄉鎮公所加強戒備，持續巡檢抽水站、預布移動式抽水機，落實排水系統清淤及水門調控，並密切掌握潮汐及天氣，隨時應變守護鄉親與家園。

東港 屏東 中央社 淹水

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