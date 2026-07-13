星期評論／新賣場交通難解 公私部門應齊力面對

美式賣場好市多新高雄店本月三日盛大開幕，標榜「全台最大」的旗艦賣場，開幕首周展現集客魅力，但一周以來，周邊交通問題仍難解，入場車潮與離去車潮交會，加上輕軌燈號管控，一旁還有高雄軟體科技園區的上下班車潮，未來若加上特貿三巨型商辦的工程車乃至未來落成的車潮，如何紓解人流、車潮，成公、私部門必須嚴格面對的考驗。

好市多新高雄店緊鄰台電南部發電廠，位於八十期重劃區的「裡地」，重劃區內道路單一，賣場車潮僅能仰賴復興三路及路幅偏小的智科路紓解，口袋型的賣場腹地成為近一周以來交通最大挑戰。

回顧新高雄店設址波瀾，原先計畫申設加油站，後因高雄軟體科技園區廠商強烈抗議，最後加油站計畫喊卡，如今新店開幕，車流壅塞畫面在社群平台熱烈討論，更可見當初高軟廠商反對理由站得住腳。

此次交通困境的核心在於車流交織出現的「多重節點」，賣場停車場的入場與離場車潮，與鄰近的成功二路主幹道產生衝突；加上輕軌行經此地的燈號管制，無可避免地切斷了車流的連續性，導致車輛回堵頻率大增，且當地大眾運輸工具僅有輕軌可依賴，要解決採購與通勤需求，要倚靠輕軌也顯得獨木難撐。

若加上高軟園區下班尖峰的「疊加效應」，路口不僅是停滯，更是對疏導能力的挑戰，即便警方、賣場方投入大量義交、保全甚至警力疏導，但面對龐大車流，距離「暢通」仍有不小差距，最後不僅消費者不滿，非消費者也對車流怨聲載道。

成功二路為前鎮加工區、前鎮漁港及亞灣區往返南、北高雄的交通要道，平時車流量就大，這幾年亞灣區、高軟的開發成果看得見，後續還有東南米樂廣場、特貿三等巨型商辦陸續啟用，可以想見未來車流只會多，不會少。

好市多身為業者，雖投入疏導資源、規畫管控機制，應對壅塞的車流，這幾天也可看見轄區警力投入，但警力不可能長期投入，最後仍得仰賴交通機制的改善，如號誌時相優化甚至路型調整、輕軌燈號一貫等，市府及賣場方須展現積極作為，否則未來遇上大型活動，交通壓力恐從單點擴散至周邊生活圈。