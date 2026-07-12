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天文大潮第一波明起來襲 屏東縣府提醒： 沿海警戒防海水倒灌

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
今年度天文大潮第一波將在7月13到17日來襲，屏東沿海地區屬於警戒區域，水利處預布移動式抽水機因應。圖／屏東縣府水利處提供
今年度天文大潮第一波將在7月13到17日來襲，屏東沿海地區屬於警戒區域，水利處預布移動式抽水機因應。圖／屏東縣府水利處提供

今年度天文大潮第一波將在7月13到17日來襲，屏東縣府提醒，屏東沿海屬於警戒區域，天文大潮期間，沿海潮位偏高，滿潮時容易造成低窪地區海水倒灌與局部積淹水。

屏東縣長周春米今在臉書發文提醒，今年度有兩波天文大潮，第一波將在7月13到17日發生、第二波則在8月11到15日。縣府提醒沿海鄉親與養殖漁業民，要留意最新潮汐與氣象資序，提前檢查排水設施、水門與防汛設備，養殖、漁港及沿海作業設備應加強固定。

水利處指出，第一波天文大潮7月13日到17日，預計13日、14日，又以14日潮位最高，天文大潮期間，沿海潮位偏高，滿潮時容易造成低窪地區海水倒灌及局部積淹水。

水利處表示，因應颱風與大潮，縣府已提前完成各項防汛整備工作，請沿海鄉鎮公所加強戒備，持續巡檢抽水站、預布移動式抽水機，落實排水系統清淤及水門調控，並密切掌握潮汐及天氣，隨時應變守護鄉親與家園。

今年度天文大潮第一波將在7月13到17日來襲，屏東沿海地區屬於警戒區域，水利處預布移動式抽水機因應。圖／屏東縣府水利處提供
今年度天文大潮第一波將在7月13到17日來襲，屏東沿海地區屬於警戒區域，水利處預布移動式抽水機因應。圖／屏東縣府水利處提供
今年度天文大潮第一波將在7月13到17日來襲，縣長周春米在臉書發文提醒，沿海低窪特別警戒，嚴防海水倒灌。圖／取自周春米臉書
今年度天文大潮第一波將在7月13到17日來襲，縣長周春米在臉書發文提醒，沿海低窪特別警戒，嚴防海水倒灌。圖／取自周春米臉書

周春米 屏東

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