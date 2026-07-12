高雄國際街舞賽8月登場 首場K-POP快閃為大賽暖身

「2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」8月將於高雄展覽館登場，市府青年局賽前規劃4場「K-POP」快閃活動，今天首場在高雄車站舉行，吸引街舞愛好者熱舞，提前為大賽暖身。

高雄市政府青年局長林楷軒表示，今年青年局打破傳統舞台框架，改以「城市就是舞池」為核心，把賽事暖身活動帶進高雄4大指標性地標，讓街舞藝術與市民日常生活零距離。首站選在高雄車站，象徵街舞運動從港都的心臟地帶熱血出發。

青年局今天透過新聞稿表示，「2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」8月15日至16日將於高雄展覽館登場，其中，更與世界指標性街舞賽事BOTY合作，首度將BOTY台灣錦標賽移師高雄舉辦。今年賽事也邀請15名國內外頂尖舞者擔任評審。

青年局並於賽前規劃4場「K-POP隨播即跳」快閃活動，首場今天在高雄車站登場，接連播放多首熱門韓流音樂，吸引青年學子及街舞愛好者加入熱舞，讓現場化為大型街舞派對，也吸引往來遊客駐足圍觀。

青年局表示，「K-POP隨播即跳」7月18日將轉往高雄流行音樂中心FOCUS 13珊瑚廣場；8月2日移師蓮池潭元帝廟北極亭；8月9日最終場則在夢時代購物中心夢想廣場，邀民眾一同加入熱舞行列。

「2026雄爭舞鬥國際街舞大賽」即日起開放報名，青年局鼓勵全台街舞好手踴躍參賽，與海內外街舞高手同場競技。更多活動資訊及報名辦法，可至青年局官網及社群粉絲專頁查詢。