高捷黃線施工路段路面刨鋪 捷運局：今起夜間施工

高雄市捷運局今天表示，今天起至18日，將辦理高雄捷運黃線建工路、本館路、球場路段的路面刨鋪，工程採夜間施工，期間配合實施交通維持與調撥管制措施，提醒用路人提早規劃改道路線。

高雄市政府持續推動高雄捷運黃線建設，並同步提升周邊道路服務品質，高雄市捷運局今天發布新聞稿表示，日前已完成大埤路、澄清路道路刨鋪作業，今天起至18日，將接續辦理黃線建工路、本館路、球場路段路面刨鋪工程。

捷運局說明，為降低對日間交通衝擊，此次工程全面採夜間施工，期間將配合實施交通維持與調撥管制措施；提醒往返三民區與鳥松區用路人多加留意，並提早規劃改道路線，以確保夜間行車安全。

捷運局表示，此次夜間刨鋪作業採取分段進行，每天施工時間為當日晚間8時至翌日清晨6時。各路段施作期程為建工路（大昌二路至大順二路）12日至14日；本館路（大昌路至汾陽路）14日至16日；球場路（文中一巷至建工路203巷）16日至18日。

捷運局提醒，各路段將視需求採車道調撥或階段性封閉，用路人行經建工路、本館路、球場路等施工路段，可提前改道行駛周邊替代道路，如大順二路、九如一路、澄清路等，以避開施工區域。

此外，施工現場將設置夜間LED警示設施，並加派義交指揮。捷運局表示，行經捷運施工區域時，務必減速慢行、密切注意路況，並配合現場指揮人員引導。