衛武營三棟舊兵營舍改建展演基地 遭爆白蟻蛀蝕嚴重、結構安全存疑

高雄衛武營改造為都會公園前，曾有「三連棟」兵營營舍，2021年經高市府保留改造為展演基地，總面積60公頃，成為南高雄最大藝文聚落，但藝術團體陸續進駐其中R棟後，卻發現有漏水、通風不良問題，另棟S棟屋頂更遭白蟻嚴重蛀蝕，嚴重威脅建物結構，而衛武營公園近年爆出多顆高齡樹木遭白蟻蛀蝕，連白蟻成熟為「大水蟻」也常干擾當地民眾。

衛武營公園前身是國防部衛武營新兵訓練營區，轉型都會公園後保留三連棟舊營舍，2019年時以城鎮風貌計畫換上迷彩外觀，2022年再經高市府改建，R棟由南風劇團和8名常駐藝術家打造為衛武營藝術村「WeR」。

三連棟的R棟2022年整修既有屋頂木桁架，施作白蟻藥劑防治阻絕帶，設置輕隔間、更新水電照明、消防等，作為藝術村主要基地，內部有小劇場，並開放租用舞蹈排練室、藝術推廣教室、研習展覽空間；另外二棟分別為S棟、Q棟，前者原規畫由台北藝術大學進駐，結合鳳新高中、左營高中學資源辦理異地教學、藝術實驗性創作，後者作百人移動式觀眾席的黑盒劇場，但目前二棟均閒置。

三連棟內一名何姓常駐藝術家表示，R棟多處漏水，她的工作室每逢大雨，屋頂就有三處漏水，都要預先放置水桶接水，S棟、Q棟則「幾乎荒廢」，內部屋頂白蟻蛀蝕嚴重，入內還能聽到細微蟲聲，市府多年來任其毀壞，宣稱北藝大會進駐也毫無消息。

衛武營公園樹木達數數千棵，曾有民眾發現部分樹木樹幹上出現大量白蟻，公園處解釋，樹木多的空間有白蟻屬自然現象，有安全疑慮的枯木會優先以水柱沖洗蟻道，呼籲民眾千萬別用藥，以免傷害樹木。

議員陳慧文表示，衛武營公園三連棟開幕至今逾2年，藝術團體進駐的R棟長期有漏水、通風不良問題 ，S棟屋頂受白蟻嚴重蛀蝕，建物漏水與白蟻蟲害已嚴重威脅建物結構安全，恐導致文化局後續室內裝修工程將因大雨和蟲害而付諸流水。

此外，白蟻在每年春夏雨季時，成熟蟻群會長成「有翅生殖蟻」（俗稱大水蟻）成群飛出巢穴，具趨光性，常在悶熱、雨後傍晚飛向燈光處，民眾曾在鄰近衛武營公園的假日市集發現白蟻紛飛，住家日常作息也受打擾。

公園處表示，目前已規畫衛武營公園「綠色夢園區」改造工程，已在設計階段，將新建82坪服務中心，S棟作為展演空間使用，並對漏水、白蟻蟲蛀桁架問題做整體性評估，將於工程時一併改善，並同時改造三連棟南側廣場；另查R棟目前尚有南風劇團使用中，桁架部分已於2010年進行更新防蝕作業，漏水與通風不良問題後續將另案辦理。

高雄衛武營公園保存「三連棟」兵營營舍作為藝文展演空間，但3棟建築均有漏水、通風不良問題，屋頂更遭白蟻嚴重蛀蝕，威脅建物結構。記者宋原彰／攝影