AI減重工、回聘到75歲 屏東友善職場留住壯世代

34年經驗老師傅退休後重返屠宰場傳承技術，51歲轉職投入長照，科技輔具減輕負擔。台灣邁入超高齡社會，屏東縣中高齡勞動參與率連三年攀升，縣府今年首度頒發「友銀好屏獎」，表揚導入AI、自動化設備、回聘制度及職務再設計企業，讓資深勞動力在職場發揮價值。

縣府勞青處統計，媒合轉銜屏東縣2023至2025年中高齡及高齡者勞動參與率，55至59歲維持在62.7%到62.8%之間、60至64歲由45.5%升至48.4%、65歲以上由14.9%提升至15.6%，顯示中高齡勞動參與持續增加。

「友銀好屏獎」獲獎企業之一、台畜集團旗下「欣樂食品公司」顧問李宗勳說，2025年公司啟用台灣最先進AI屠宰場，一隻豬約125公斤，豬隻從過磅、進繫留欄，到全自動屠宰設備，電擊、剖腹、內臟分離等，不需人力接觸，解決屠宰業高齡化問題。過去這些流程人力操作，長期容易造成職業傷害，透過機械手臂、自動化軌道輸送，讓員工更輕鬆與安全外，也增進動物福利與提升肉品品質。

李宗勳指出，導入自動化設備不代表裁減人力，每個管制點仍需人工監看，但效率增加3倍，以往產線1小時約屠宰150頭，現在1小時能夠達到450頭。因屠宰業高度仰賴經驗傳承，欣樂今年設退休人員回聘制度，讓員工退休後延長工作到最高75歲，今年65歲課長許貴原為受惠者之一，他帶著年輕助手辨認豬隻健康狀況，傳授判斷技巧，34年資歷的他爽朗地說，「身體還可以就做！」。

另一獲獎單位「屏東私立椰子園老人養護之家」，中高齡員工約占5成，主任蔡秀蘭從25歲進機構至今已26年，隨著員工年齡漸長，透過調整職務內容、導入輔具設備，同時引進日本「自立支援」照顧模式，恢復或維持長者獨立自主，降低第一線照服員的體力負荷。

長照領域是中高齡轉職的熱門選項，51歲的邱筠喬，從園藝領域投入照服員3年，她坦言，一開始想到要搬重也是會害怕，學會專業技巧與輔具輔助就不易受傷。

46歲已有20年資歷的照服員蔡玉珍，對於科技輔具介入很有感，她舉例，長期負重工作造成關節耗損，機構導入「電動移位機」取代徒手抱扶長輩上下床，減輕負擔。她說，一般人認為是照顧是高消耗人力的工作，其實友善職場是可以翻轉這樣的刻板印象，讓中高齡者也可以從事照顧的工作。

縣府勞動暨青年發展處表示，進入超高齡社會，屏東縣鼓勵企業推動友善中高齡職場，輔導企業對接勞動部針對中高齡及高齡者就業的相關補助計畫，積極透過銀髮人才服務，提供職涯發展、就業諮詢、職場體驗等服務，協助中高齡朋友順利重返職場並穩定就業。

屏東縣銀髮人才服務據點，提供職涯發展、就業諮詢、職場體驗等服務。圖／屏東縣政府提供

欣樂重視經驗傳承，由資深員工帶著年輕助手辨認豬隻的健康狀況。圖／屏東縣政府提供

欣樂設立退休人員回聘制度，讓員工退休後延長工作到最高75歲。圖／屏東縣政府提供