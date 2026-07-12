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塵封52年首曝光！行為藝術大師謝德慶油畫屏東縣立美術館展出
屏東縣立美術館正展出「大湧崁岸」典藏展，原向日本福岡亞洲美術館借展藝術家陳進作品，因借展期滿返回日本，延續「南國先鋒」展區主軸，向私人珍藏借展出生屏東、旅美行為藝術家謝德慶1971年油畫作品「無題」，塵封52年來首次展出，大眾重新認識這位國際級藝術家的創作脈絡。
謝德慶1950年生於屏東南州，是台灣行為藝術的先驅，他以身體與時間作為媒介，1978年至1986年間完成五件著名「一年行為表演」。曾被行為藝術教母瑪莉娜．阿布拉莫維奇（Marina Abramović）譽為「大師」。
謝德慶最為人所知1978－1979年作品「籠子」，他將自己關進木籠長達一年，不交談、不閱讀、不書寫、不看電視、不聽收音機，由友人每天送餐與協助生活所需，並拍照紀錄，全程由律師公證，成為國際行為藝術史上的經典作品。
這一年期間，謝德慶在牆上留下365道代表日期與「Sam Hsieh 93078-92979」的刻痕，這件行為作品所留下版畫聲明與海報等文件，在屏東縣立美術館重現其生命的痕跡。
屏東縣府文化處表示，此次焦點作品「無題」，是謝德慶1971年在新竹服兵役時所創作，畫幅充滿色彩撞擊視覺張力。也同步展出由屏縣典藏謝德慶難得一見早期素描作品，以簡練且充滿自信的線條速寫人物與動物形體。從早期的繪畫、素描到後來的行為藝術文件，從作品帶領觀者細細閱讀其創作歷程與深刻思考。
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