近500人重返前線！7.2公里戰地行軍 用雙腳走進金門烽火歲月

金門國家公園管理處今天在翟山坑道舉辦「重返前線－金門戰地行軍體驗」，儘管日前一度受颱風影響引發是否停辦討論，但活動最終如期登場，在舒適天候助陣下，吸引近500名民眾參與，以7.2公里健行方式串聯翟山坑道、銅牆山、歐厝沙灘、珠山及古崗聚落，透過實地踏查感受金門戰地文化與聚落歷史。

活動結合軍史解說、互動體驗、拍照打卡及地方特色餐食，不少親子家庭、年輕族群一路邊走邊聽，從坑道、聚落到海岸據點，感受戰地歲月留下的歷史痕跡。行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金門縣政府觀光處長許績鑫、立委陳玉珍辦公室主任董家瑋及縣議員董森堡等人也到場共襄盛舉。

金管處長黃子娟致詞時笑說，前幾天颱風逼近，大家都在討論活動到底辦不辦，「我們風雨生信心」，結果今天沒有風、沒有雨，也沒有大太陽，可說是最適合行軍的天氣。

她表示，金門國家公園多年來持續修復翟山坑道等戰役史蹟，但真正想保存的不只是看得到的坑道與營區，更是金門戰地文化背後那份「勇敢的精神」。黃子娟說，過去阿兵哥在前線守護家園，金門居民也在戰地環境中生活、成家、養育下一代，無論軍人或居民，都展現令人敬佩的勇氣。希望透過戰地行軍，讓大家親身感受官兵長途行軍的辛苦，也走進聚落與沙灘，理解戰地年代居民如何生活，讓歷史不只是陳列展示，而是真正走進每個人的記憶。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允表示，活動不是為了回憶戰爭，而是希望大家記住歷史、珍惜和平。他指出，和平得來不易，除了善意交流，也需要堅實的防衛力量，期待參與民眾透過實地走訪戰地史蹟，更深刻體會和平的可貴。

金門縣政府觀光處長許績鑫表示，縣府近年與金管處合作推廣戰地觀光，包括「老兵召集令」等活動，希望吸引更多旅客深入金門，感受不同於一般旅遊的戰地文化魅力。

縣議員董森堡則說，此次古崗社區特地準備500多份麥蝦炒飯迎接行軍民眾，也邀請大家有空走訪整修完成的董允耀洋樓、古崗湖及觀止步道，體驗古崗聚落的人文風情。

首次參加活動的陳先生表示，以前只去過翟山坑道拍照，這次跟著導覽一路走進沙灘、聚落和戰地據點，才真正了解金門為何被稱為戰地島嶼，「用雙腳走過每一段路，比看照片或影片更有感，也更能理解這段歷史。」

金管處表示，未來將持續結合戰役史蹟、聚落文化與自然生態，推出更多兼具教育性、互動性與體驗性的活動，讓更多人走進金門、認識金門，也讓珍貴的戰地文化持續傳承下去。

金門國家公園管理處今天辦「重返前線－金門戰地行軍體驗」，金管處長黃子娟表示，希望透過戰地行軍，讓大家親身感受官兵長途行軍的辛苦。記者蔡家蓁／攝影

金門國家公園管理處今天在翟山坑道舉辦「重返前線－金門戰地行軍體驗」，活動前跳暖身操。記者蔡家蓁／攝影

金門國家公園管理處今天辦「重返前線－金門戰地行軍體驗」，金管處長黃子娟親自率隊參與全程。記者蔡家蓁／攝影