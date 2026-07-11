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颱風天驚見白馬漫步街頭 高雄岡山民眾看傻眼

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄岡山街頭出現白馬漫步，熱心民眾擔心馬匹遭撞，立即追趕將白馬牽至派出所招領。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄岡山街頭出現白馬漫步，熱心民眾擔心馬匹遭撞，立即追趕將白馬牽至派出所招領。記者巫鴻瑋／翻攝

高雄市岡山區今天上午10時許突然出現一匹白馬在街頭遊蕩漫步，不少民眾甚至因此駐足圍觀，還因白馬停留在車道上，讓民眾報警求助，更有熱心民眾追趕上白馬將其牽回派出所，飼主接獲通知立刻趕到派出所領馬，才知是白馬自己掙脫韁繩，趁颱風天逛大街，所幸並未造成人員或馬匹受傷，結束一場驚魂。

岡山警分局前峰派出所是在上午10時許接獲民眾報案，稱在公園西路、民族路上發現一匹馬獨自漫步，隨後便有一名熱心民眾協助將該匹馬牽至派出所，請求警方協助尋找飼主，員警接手後立即上前安撫馬匹，避免白馬因處於陌生環境而受驚。

由於該匹馬特徵鮮明，派出所員警現場一眼便認出該馬匹的飼主身分，隨即主動聯繫杜姓女飼主，經了解飼主因今天颱風天天氣較為涼爽，且上午雨勢漸歇，便由朋友協助將愛馬帶出散步，沒想到這匹有個性的馬兒走著走著竟然不小心「掙脫束縛」，溜到大街上趴趴走，所幸有熱心民眾和警察幫忙，才沒有發生意外。

杜姓飼主接獲警方電話後火速趕到派出所，見到愛馬安然無恙，這才鬆了一口氣，對警方與民眾的及時協助表達感謝。

岡山警方呼籲，民眾帶寵物、動物外出時，請務必留意其動態並妥善牽繫，避免因一時疏忽使其走失，除了保護心愛動物的安全，也共同守護用路人的平安。

高雄市

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